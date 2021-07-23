شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم النظام الغذائى فى ارتفاع مستوى الحموضة؟ تعرف على الأطعمة القلوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب نمط حياتك دورًا في صحتك العامة ورفاهيتك، ويتأثر الرقم الهيدروجيني لجسمك بنظامك الغذائي وممارسة الرياضة ومستويات التوتر ونوعية الهواء الذي تتنفسه، من أفضل الطرق لتحسين صحتك اتباع نظام غذائي صحي، فالأطعمة التي تتناولها يمكن أن تغير مستوى الرقم الهيدروجيني لديك، وعندما يصبح الجسم حمضيًا أو قلويًا جدًا، يمكن أن تصاب بمجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة والالتهابات.

ووفقا لما نشره موقع " rosewellness " يمكن أن يساعد فهم مستويات الأس الهيدروجيني وأعراض ارتفاع درجة الحموضة في الجسم والأطعمة الحمضية أو القلوية في تحسين صحتك.

ما هى مستويات الأس الهيدروجيني؟

يمكنك تحديد درجة حموضة الجسم باستخدام اختبار بسيط للبول، يجب إجراء الاختبار أول شيء في الصباح ، تتراوح مستويات الأس الهيدروجيني المثالية بين 6.5 و 7.5 عندما يكون مستوى الأس الهيدروجيني أقل من 6.5 ، يعتبر الجسم حامضيًا وعندما يكون مستوى الأس الهيدروجيني أعلى من 7.5 ، يعتبر الجسم قلويًا.

ما هي أعراض ارتفاع نسبة الحموضة في الجسم؟

عندما يكون الجسم حامضيًا ، يتم أخذ المعادن ، بما في ذلك الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم من عظامك وأعضائك للمساعدة في معادلة الحمض وإزالته من الجسم ، مما يتسبب في نقص المعادن وينتج عنه عدة أعراض.

تشمل بعض أعراض الحموضة الخفيفة ما يلي:

الإعياء

زيادة الوزن

حب الشباب

الحساسية

الشيخوخة المبكرة

تصبح الأعراض أكثر حدة مع استمرار تفاقم الحموضة وتشمل:

وتشمل الأعراض: صداع الراس، ضيق في التنفس، السعال عدم انتظام ضربات القلب، ضعف، التقيؤ، إسهال، غثيان، تلف القلب والأوعية الدموية، ضعف المناعة، السكري، التهابات المثانة، التهابات الكلى، هشاشة العظام.

يمكن أن تؤثر منتجات الألبان والسكريات واللحوم والحبوب على مستوى الأس الهيدروجيني لديك وتتسبب في زيادة حمضية جسمك، بالإضافة إلى الأطعمة التي تتناولها ، يمكن أن يصبح جسمك حامضيًا بسبب عملية التمثيل الغذائي، بينما يحرق جسمك الطعام للحصول على الطاقة ، يتم إنتاج الفضلات، وتؤدي النفايات الزائدة إلى عمل الكلى بجهد أكبر ويمكن أن تؤدي إلى التهابات الكلى والتهابات المثانة وحصوات الكلى.

ما هي الأطعمة الحمضية؟

الأطعمة الحمضية هي الأطعمة التي تسبب المزيد من الحموضة في الجسم عند هضمها، عادة ما تكون الأطعمة التي تحتوي على البروتين والكبريت والفوسفات مكونة للأحماض، تعتبر الأطعمة التالية حمضية ويجب تناولها باعتدال إذا كانت مستويات الأس الهيدروجيني أقل من الموصى به.

منتجات الألبان

لحم بقري

المحار

بقوليات

حبوب ذرة

الأطعمة المصنعة

السكريات المكررة

المشروبات الغازية

ما هي الأطعمة القلوية؟

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد عادة ما تكون أطعمة قلوية، يجب تناول هذه الأطعمة عندما يكون جسمك حامضيًا.

السبانخ

الكرنب

الخيار

البروكلي

الأفوكادو

ملح البحر

خل حمض التفاح

الأعشاب البحرية

العدس

بذور اليقطين

للمساعدة على توازن مستوى الأس الهيدروجيني في جسمك ، يجب أن تكون نسبة 70 إلى 80 % من نظامك الغذائي عبارة عن أطعمة قلوية، هذا يعني أن طبقك يجب أن يكون مليئًا بالفواكه والخضراوات الطازجة ، مثل الخضراوات الورقية والسلطات.