شكرا لقرائتكم خبر عن علاج دوار الحركة أثناء السفر.. تجنب القراءة وتصفح الموبايل واشرب زنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوار الحركة عند السفر بالسيارة أو الطائرة أو القطار أمر شائع لدى بعض الناس، وهناك بعض العلاجات البسيطة مثل العلاج بالإبر يمكن أن تساعد في تخفيف دوار الحركة، وذلك وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

ما الذي يسبب دوار الحركة ؟

يحدث دوار الحركة عندما لا يستطيع عقلك فهم المعلومات المرسلة من جسمك وعينيك وأذنيك، وأثناء ركوبك في سيارة أو قطار، تخبر الإشارات الصادرة عن عينيك وأذنيك جسدك بأنه يتحرك للأمام، ولكن لأنك جالس فإن عضلاتك ومفاصلك ترسل رسالة مفادها أنك لا تتحرك، ويقول الخبراء إن هذا الصدام بين الإشارات هو ما يتسبب في دوار الحركة.



دوار الحركة

ما هى الأعراض الشائعة لدوار الحركة ؟

تحدث أعراض دوار الحركة غالبًا أثناء السفر، ولكن يمكن أن تصاب بدوار الحركة حتى أثناء استخدام ألعاب الفيديو، وتشمل الأعراض الشائعة لدوار الحركة الغثيان المفاجئ والتعرق البارد والدوخة والغثيان والقيء.



الدوار

فيما يلى.. 8 طرق بسيطة لعلاج دوار الحركة: ركز على شيء بعيد

عندما تنظر إلى شيء ما على مسافة بعيدة، فإنه يبدو أكثر ثباتًا من الأشياء القريبة سريعة الحركة، وهو ما قد يساعد فى تقليل الصراع بين عينيك وجسمك.

الجلوس فى الوضع الأمامى أثناء السفر

يمكن للجلوس فى الاتجاه المعاكس للطريق أثناء السفر أن يخدع عقلك في التفكير في أنك تتحرك للخلف، مما قد يزيد من ارتباك حواسك المشوشة بالفعل.

جرب العلاج بالإبر

يمكن أن يساعد الوخز بالإبر أسفل معصمك مباشرة في تقليل الغثيان.

الزنجبيل

الزنجبيل علاج قديم للقيء والغثيان ودوار الحركة، يمكنك تناول حلوى الزنجبيل أو شاي الزنجبيل أو بعض الزنجبيل الخام أثناء التنقل لمنع دوار الحركة.

استنشق بعض الهواء النقي

يمكن أن يساعد فتح نافذة السيارة كثيرًا في السيطرة على الغثيان، حيث إن استنشاق الهواء النقي قد يقضى على أى رائحة كريهة من داخل السيارة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الشعور بالغثيان لدى بعض الأشخاص.

لا تقرأ كتابًا أو تنظر إلى هاتفك

يمكن أن تؤدي قراءة كتاب أو النظر إلى الهاتف المحمول أثناء وجودك في المقعد الخلفي أيضًا إلى دوار الحركة، حيث يتسبب التركيز على جسم ثابت قريب من جسمك في حدوث تصادم بين عينيك وأذنيك.

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والحارة والحمضية

تناول الطعام الثقيل قبل السفر يمكن أن يزعج معدتك ويؤدي أيضًا إلى عسر الهضم والغثيان.

اختر المقعد الأمامي للسيارة، وكذلك المقاعد بجانب أجنحة الطائرة والسطح العلوي للقارب لتجنب الغثيان.