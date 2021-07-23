“الصحة” : خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة في منشآت القطاع الصحي الخاص

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أوضحت “الصحة” أن خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة ومتاحة في منشآت القطاع الصحي الخاص، حيث يُمكن إجراء الفحص بدون موعد مسبق والحصول على النتائج بسرعة وسهولة.

وأبانت الصحة أنه من خلال هذه الخدمة تُرسَل بيانات شهادة الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًا ، وإتاحة إجراء الفحص للطرف الآخر في القطاع الخاص أو الحكومي، إضافةً إلى إصدار شهادة إلكترونية معتمدة من وزارة الصحة فور ظهور النتائج.

يُذكر أن الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية “فقر الدم المنجلي والثلاسيميا” وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب,ج , ونقص المناعة المكتسب ” الإيدز ” وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً.

ولمعرفة مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الصحي الخاص، يُمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Pre-marital-examination.aspx