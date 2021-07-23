كورونا في تركيا.. الإصابات اليومية تتخطى 10 آلاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التركية أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا قفزت، الجمعة، فوق حاجز 10 آلاف حالة للمرة الأولى منذ منتصف مايو.

ووصلت حصيلة الإصابات خلال 24 ساعة إلى 11094، فيما بلغت حصيلة الوفيات 60 مريضا بكوفيد-19 خلال الفترة نفسها.



وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر وهو ينشر البيانات "إذا أردتم أن يكون الغد أفضل من اليوم التزموا بالإجراءات. تلقوا التطعيم".

ولا تزال الإصابات بكوفيد-19 أقل من أعلى مستوياتها المسجلة في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار عندما وصلت إلى أكثر من 60 ألف إصابة في اليوم.

وتراجعت الإصابات إلى 4418 في الرابع من يوليو/ تموز عقب إغلاق مشدد انتهى في منتصف مايو/ أيار.

ورفعت الحكومة آخر القيود في وقت سابق من يوليو/ تموز.