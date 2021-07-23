السعودية تسجل 1247 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، عن تسجيل 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة السعودية تعافي 1160 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10742 حالة منها 1383 حالة حرجة.

وأوصت بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً الانتباه إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة العربية السعودية بلغ 515693 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 496810 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 11 حالة وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8141 حالة.