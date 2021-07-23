كورونا في تونس.. 4829 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التونسية، الجمعة، عن تسجيل 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت الوزارة التونسية عن تسجيل 139 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 560 ألفا و 826 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفا و 52 حالة وفاة.

ووصلت تونس دفعة جديدة من 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، آتية من فرنسا، وفق ما أعلنه مكتب وزير الدولة لشؤون الفرنكوفونيّة، جان-باتيست لوموين.

ومع هذه الدفعة الجديدة يرتفع عدد الجرعات الممنوحة من فرنسا إلى تونس ما يفوق المليون جرعة، فضلاً عن معدّات طبيّة وأكسجين وصلت الخميس.

وأوضح المسؤول الفرنسي، بحسب موقع "يورونيوز" أن المساعدات الفرنسية شملت 324 ألف جرعة لقاح من لقاح أسترازينيكا قدمت في إطار مبادرة كوفاكس، و300 ألف جرعة لقاح من أسترازينيكا إضافية سُلّمت الأسبوع الجاري، سيضاف إليها 500 ألف جرعة لقاح من جونسون آند جونسون.



كما سلّم لوموين تونس 3 خزانات من الأكسجين المسال قدمتها شركة "إير ليكيد" وقامت بشحنها سفينة تابعة للبحرية الفرنسية ستتيح توفير الأكسجين لنحو 3 آلاف مريض.

وسيبلغ حجم المعدات التي تكون قد أرسلتها فرنسا إلى تونس بحلول نهاية الشهر الجاري 85 طناً و1500 متر مكعّب من المعدات الطبية وتجهيزات الوقاية الفردية.

كما قررت بلجيكا إرسال مساعدة طارئة إلى تونس، الخميس، تتمثل في 150 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا وأدوية ومعدات طبية ووسائل للوقاية الفردية وأجهزة عناية مركزة لمعاضدة جهودها في مجابهة فيروس كورونا.