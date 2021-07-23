شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكتشف معاناتك من ارتفاع ضغط الدم؟ احذر من ضيق التنفس والدوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد ارتفاع ضغط الدم حالة طارئة وتتطلب اهتمامًا فوريًا، ولعل أخطر ما في هذه هو أنه يمر دون أن يلاحظه أحد لسنوات لأن أعراضه ليست واضحة، ويتم اكتشاف المشكلة فقط بمجرد أن تصل إلى مستوى خطير وتبدأ في إتلاف الأعضاء الأخرى بالجسم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات تهدد الحياة مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية، وفيما يلي بعض علامات ارتفاع ضغط الدم الذى يحتاج لعناية طبية فورية، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".





ضيق في التنفس

عادة ما يشعر الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بضيق التنفس ويواجهون صعوبات في أداء الأنشطة اليومية، ولكن الشعور بالاختناق المفاجئ يمكن أن يكون أيضًا علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة أيضًا إلى الإرهاق وضيق التنفس.

ظهور بقع دموية في العين

بقعة حمراء في العين تعرف أيضًا بالنزيف وقد تكون ناتجة عن ارتفاع ضغط الدم، حيث يتسبب فى الضغط على جدران الشرايين إلى تمدد الأنسجة بما قد يضر أيضًا الأعصاب البصرية لعينيك خاصة إذا تركت لفترة طويلة دون علاج، وأحيانًا تحدث بقع الدم في العين أيضًا دون أي سبب محدد، لذلك لابد وقتها من زيارة الطبيب.

الدوار

الدوخة المفاجئة أو الدوار علامة تحذيرية لحدوث سكتة دماغية والتى قد تنتج عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة، والدوخة المفاجئة التي تحدث أحيانًا عند المعاناة من ارتفاع ضغط الدم قد تكون بسبب فقدان إمدادات الأكسجين إلى الدماغ، كما يمكن أن تحدث الدوخة أيضًا بسبب أدوية ارتفاع ضغط الدم.

القلق

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى الإصابة بالقلق الشديد ما يترتب عليه الشعور بأعراض مثل ضيق التنفس والتعرق والارتجاف وصعوبة التنفس، وكل هذه الأمور تحتاج إلى عناية طبية فورية، حتى أن القلق يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم مما قد يكون له تأثير شديد على الصحة العقلية والجسدية.

القيء

قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ظهور أعراض مثل القيء، وفى حالات أخرى قد يتسبب بحدوث الارتباك ونزيف الأنف وعدم وضوح الرؤية.