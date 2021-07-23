شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لإنقاص الوزن.. تناول وجبة غداء ثقيلة ومارس اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقليل السعرات الحرارية ليس هو الشيء الوحيد المهم فى رحلة الدايت لإنقاص الوزن، حيث يتطلب الأمر العناية بما نأكل، والحد من التوتر، والسير على نمط حياة متوازن وغيرها من العوامل التي تلعب دورًا رئيسيًا في التخلص من الكيلوجرامات، وهذا هو السبب الذي يجعلك بحاجة إلى اتباع نظام "أيورفيدا"، حيث تم استخدام علاجات الايورفيدا لمكافحة العديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري وضغط الدم والكوليسترول وحتى المساعدة فى إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف تساعدك الأيورفيدا على إنقاص الوزن؟

تستخدم الأيورفيدا في الغالب العلاجات العشبية الطبيعية للتغلب على المشاكل الصحية المتنوعة، حيث توصي باتباع نظام غذائي صحي مليء بالعناصر الغذائية وقليل الدهون، حيث تساعد علاجات الأيورفيدا على إزالة السموم من الجسم وتسريع عملية التمثيل الغذائي وتساعدك أيضًا على حرق المزيد من الدهون في وقت أقل.

فيما يلي.. 5 نصائح يجب اتباعها فى رحلة إنقاص الوزن: 1- تناول وجبة غداء ثقيلة

تناول وجبة صحية وثقيلة في الغداء بدلاً من العشاء، خاصة أن استهلاك الحد الأقصى من السعرات الحرارية اليومية في فترة ما بعد الظهر يمنح جسمك وقتًا كافيًا لهضم العناصر الغذائية وامتصاصها، لذلك يجب أن تستهلك في الليل الحد الأدنى من السعرات الحرارية لتقليل مخاطر عسر الهضم أو الانتفاخ، كما يجب أن تكون وجبة الغداء غنية بثلاثة عناصر غذائية وهم، البروتين والدهون والكربوهيدرات.



فوائد الماء الدافئ لانقاص الوزن

2- شرب الماء الدافئ

اشرب 2-3 لترات من الماء الدافئ طوال اليوم للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، حيث يساعد شرب الماء الفاتر على تكسير الدهون في الجسم وتحويلها إلى جزيئات يسهل على الجهاز الهضمي حرقها، كما يعزز الماء الدافئ أيضًا عملية التمثيل الغذائي ويرطب أكثر مقارنة بكوب من الماء المثلج، حيث يمكن لشرب كوب من الماء قبل 30 دقيقة من تناول الطعام أن يحد من شهيتك ويحكم كمية السعرات الحرارية التي تتناولها.

3- تناول الحلبة

تناول بذور الحلبة المحمصة مع كوب من الماء الدافئ أول شيء في الصباح على معدة فارغة يساعد فى عملية حرق الدهون، حيث تحتوي بذور الحلبة على نسبة عالية من الألياف كما تساعد في الهضم وتمنع الإمساك.

4- التزم بالطعام المطبوخ في المنزل

الأطعمة الطازجة المطبوخة في المنزل تكون منخفضة في محتوى الدهون وأكثر صحة من الوجبات السريعة، حيث يوصي بإضافة المزيد من الخضار والعدس والحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي، حيث تعتبر الأطعمة غير النباتية محظورة بشكل عام لأنها تشكل خطورة على صحة القلب.



يوجا

5- ممارسة اليوجا أو المشي بعد الأكل

يلعب النشاط البدني دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتك ولياقتك، اتباع نظام غذائي صحي فقط لن يساعدك على إنقاص الوزن، ولكن يجب أن تمارس بجانبه الرياضة، مثل المشي أو ممارسة اليوجا لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميًا.