كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 07:48 مساءً - فقر الدم هو حالة تقل فيها كمية خلايا الدم الحمراء في الجسم عن المعدل الطبيعي بالنسبة لعمر الطفل، ما يجعل الطفل يبدو شاحب اللون ويشعر بالتعب أو الضعف، فيسبب قلقاً وانزعاجاً كبيراً للأم، وللطفل أيضاً، والأسباب الأكثر شيوعاً لفقر الدم عند الأطفال هي نقص الحديد، وهو أمر يسهل علاجه عندما يتم اكتشافه مبكراً، ولذلك يجب أن يكون الآباء على دراية بالخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذه الحالة، معنا استشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري للشرح والتحليل

فقر الدم عند الأطفال

فقر الدم يعني عدم وجود خلايا دم حمراء كافية في الجسم

فقر الدم يعني عدم وجود خلايا دم حمراء كافية في الجسم، حيث تمتلئ هذه الخلايا الحمراء بالهيموغلوبين، وهو بروتين مصطبغ خاص يجعل من الممكن نقل وتوصيل الأوكسجين إلى خلايا أخرى في الجسم

وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في عضلات وأعضاء الطفل يمكن أن يؤدي إلى الضغط على الجسم، حيث إن هذه الخلايا تحتاج إلى الأوكسجين للبقاء على قيد الحياة

وقد يصاب الطفل بفقر الدم إذا كان جسده لا ينتج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، يمكن أن يحدث هذا إذا لم يكن لديه ما يكفي من الحديد أو العناصر الغذائية الأخرى في نظامه الغذائي

كما يحدث هذا النوع من فقر الدم عادة، عندما يكون الطفل مصاباً بمرض أساسي، أو عندما يكون لديه اضطراب خلايا الدم الحمراء مثل فقر الدم المنجلي

وقد يفقد الطفل خلايا الدم الحمراء من خلال النزيف: يمكن أن يكون هذا إما فقداناً واضحاً للدم ، أو فقدان دم منخفض على المدى الطويل

أعراض فقر الدم عند الأطفال

قد تكون أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد خفيفة في البداية، وقد لا تلاحظها حتى، حيث لا يدرك معظم الناس أنهم مصابون بفقر دم خفيف حتى يخضعوا لفحص دم روتيني

تشمل أعراض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد المتوسطة والشديدة عند الأطفال.. التعب العام حيث يشعر الطفل بالإرهاق والتعب من أقل مجهود، وفي بداية الإصابة قد لا يلاحظ ذلك ولا أي شخص من أفراد الأسرة

لكن بعد زيادة الإصابة بنقص الحديد، تبدأ علامات التعب والإرهاق تظهر على الطفل مثل الضعف، نظراً لقلة الحديد في جسم الطفل، أو عدم حصوله على النسبة المطلوبة يومياً من الحديد في الدم

اصفرار الجلد

أصفرار الجلد من أعراض فقر الدم

تظهر علامات الضعف من اصفرار الجلد والعلامات البيضاء في الأظافر وقلة الوزن والضعف العام في الجسم، مع زيادة الإصابة بأعراض فقر الدم

وكذلك الجلد الشاحب، أي اصفرار الجلد وشحوبه، ويعد من أبرز علامات إصابة الطفل بفقر الدم وذلك لأنه قد لا يكون هناك ما يكفي من إمدادات الدم للجلد، في ظل غياب الحديد أو فيتامين بي 12

يمكن للآباء الاعتماد على هذه العلامة، في التحرك للطبيب المختص، وإجراء التشخيص، لأنها من الأعراض الأولية للمرض

ضيق في التنفس

ضيق التنفس ..من أعراض فقر الدم عند الأطفال

ورغم أنه عرَض نادر الحدوث، إلا أنه من ضمن أعراض فقر الدم عند الأطفال،عادة ما يظهر مع الحالات التي تعاني من نقص شديد أو لديهم أمراض أخرى، وتحتاج تلك العلامة إلى إجراء التشخيص والعلاج فوراً لأنه في هذه الحالة يصبح الجسم غير قادر على إنتاج ما يكفي من البروتين الذي يسمى بالهيموغلوبين، والذي يعد ضرورياً لضمان عمل خلايا الدم الحمراء،وعموماً يسمح الهيموغلوبين الذي يمنح الدم لوناً أحمر، للأوكسجين بالاتصال بالخلايا حتى تتمكن من نقله في مجرى الدم في جميع أنحاء الجسم

الإحساس بالدوخة

الإحساس بالدوخة من أشهر علامات فقر الدم

من أبرز وأشهر علامات فقر الدم عند الأطفال:

الدوخة من أقل مجهود يمارسه الطفل، فقد تجدين طفلك يشعر بالدوخة والدوار، وأحياناً تصل إلى حد الإغماء

الرغبة الشديدة في تناول أشياء غريبة ليست طعاماً مثل الثلج أو الطين أو أشياء غريبة، تعد من علامات الإصابة بفقر الدم عند الأطفال،بعض الأطباء يعتبرون أن هذه الرغبة تعتبر من الأعراض الشائعة للغاية لمرض فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

أطراف الطفل باردة أكثر من المعتاد

أو يشتكي من الشعور بوخز في أطرافه، فقد يكون ذلك علامة على نقص الحديد أو الإصابة بفقر الدم فعندما تكون مصاباً بفقر الدم، يصبح جسمك غير قادر على إنتاج عدد كافٍ من خلايا الدم الحمراء الصحية، لذلك عندما تعاني من نقص الحديد، ستكون أكثر عرضة للإحساس بالبرد.

كذلك يمكن ملاحظة خفقان القلب أو دقات القلب ؛ فهي من بين العلامات التي تدل على الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

أسباب فقر الدم عند الأطفال

هناك عدة عوامل تقف سبباً وراء الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد عند الأطفال منها

1. الحميات الغذائية منخفضة الحديد

فقدان الحديد في النظام الغذائي يسبب فقر الدم للطفل

يحصل الطفل على الحديد من الطعام في نظامه الغذائي، وفي حالة فقدان كمية كبيرة من طعامه للحديد، يصاب بفقر الدم

2. أطفال الخدج

الأطفال الذين يولدون مبكراً، قد لا يحصلون على ما يكفي من الحديد، وبالتالي يولدون مصابين بفقر الدم في الجسم، ما يتطلب رعاية خاصة لهم

يعد ضعف امتصاص الحديد أمراً شائعاً، بعد إجراء بعض جراحات الجهاز الهضمي، وقلة تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، يمكن أن يغير امتصاص الحديد ويسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد

4. فقدان الدم

يمكن أن يؤدي فقدان الدم إلى انخفاض مستوى الحديد

علاج فقر الدم عند الأطفال

تناول مكملات الحديد

حبوب الحديد تؤخذ مع عصير البرتقال

تؤخذ قطرات أو حبوب الحديد على مدى عدة أشهر لزيادة مستويات الحديد في الدم، يمكن أن تؤدي مكملات الحديد إلى تهيج المعدة وتغيير لون حركات الأمعاء، يجب تناولها مع عصير البرتقال لزيادة الامتصاص

الاعتماد على نظام غذائي غني بالحديد

نظام غذائي شامل للطفل يمنع فقر الدم

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالحديد في علاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، المصادر الجيدة للحديد تكون كما يلي: