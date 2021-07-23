شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح من «الصحة» للوقاية من دوار السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة نحو 5 نصائح للوقاية من دوار السفر، من أبرزها استخدام مسندة لثبيت الرأس.

وأوضحت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، أن أعراض دوار السفر تتمثل في شحوب في الجلد، ودوخة، وغثيا وقيء.

وتابعت الوزارة، أن الوقاية من دوار السفر تتطلب استخدام مسندة لثبيت الرأس، وتثبيت العين على الأفق الثابتة، وفتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء.

والاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة والإكثار من شرب الماء، وفقًا لوزارة الصحة.