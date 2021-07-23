شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز فحوصات السرطانات للرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن للسرطان بجميع أشكاله أن يفاجئ الناس تمامًا، وعندما يحدث ذلك، يمكن أن يكون المرض في مراحله المتأخرة بحلول الوقت الذي يتلقى فيه الأشخاص التشخيص، وبحلول ذلك الوقت، تكون خيارات العلاج محدودة.

ووفقا لتقرير موقع " verywellhealth" تعد فحوصات الكشف عن السرطان واحدة من أفضل الطرق للكشف المبكر على السرطان وفي أكثر مراحلها قابلية للعلاج.

يتم إجراء الفحوصات قبل ظهور أي أعراض يمكن تحديدها على المريض، فهى تساعد في اكتشاف أي مخالفات صغيرة أو مشاكل سرطانية، أو حتى سرطانية في بعض الأحيان، وقد أثبتت فعاليتها في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن بعض أنواع السرطان.

يوصى بإجراء بعض فحوصات السرطان لكل من الرجال والنساء، وتحديداً الاختبارات أو الإجراءات المصممة للكشف عن العلامات المبكرة لسرطان القولون أو الرئة.

فحوصات سرطان القولون

يجب فحص بعض الأشخاص بانتظام للكشف عن سرطان القولون بدءًا من سن 45 و 50 عامًا أو بين سن 50، بما في ذلك أولئك الذين ليس لديهم تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان القولون والمستقيم أو متلازمة السرطان، وأنواع معينة من الأورام الحميدة، وأي نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية ، أو تاريخ شخصي لتلقي العلاج الإشعاعي من البطن أو الحوض لعلاج أنواع السرطان الأخرى.

إذا كنت تندرج ضمن أي من هذه الفئات، فقد تكون أكثر أو أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون وقد تحتاج إلى بدء الفحص قبل السن الموصى به ، أو إجراء أنواع معينة من الفحوصات ، أو الخضوع للفحص في كثير من الأحيان. يمكن لمزودك الطبي مساعدتك في تحديد الأفضل لك.

الفحص البصرى بالمنظار

فحص القولون بالمنظار هو الفحص البصري الأكثر شيوعًا والذي يجب إجراؤه مرة كل عشر سنوات، يتم إدخال كاميرا في المستقيم والقولون (الأمعاء الغليظة) للسماح للطبيب بمعرفة ما إذا كان هناك أي نمو أو علامات للسرطان.

تشمل الفحوصات المرئية الأخرى التصوير المقطعي المحوسب (CT) للقولون والتنظير السيني المرن. كل من هذه الإجراءات تتطلب إعادة الفرز لمدة خمس سنوات.

الاختبارات القائمة على البراز

يمكن للاختبارات التي تعتمد على البراز التحقق من وجود دم مخفي داخل براز الشخص يمكن أن يشير إلى مشاكل صحية، بالإضافة إلى التغيرات في الحمض النووي الخلوي التي قد تشير إلى السرطان أو حالات محتملة من التسرطن، يجب إجراء هذه الإجراءات الأقل توغلاً سنويًا (أو كل ثلاث سنوات لاختبار الحمض النووي)، إذا عاد الاختبار المعتمد على البراز بنتائج غير متوقعة، فعادة ما يلزم إجراء تنظير القولون للمتابعة لتحديد مصدر المشكلة.

سرطان عنق الرحم

يجب أن تخضع النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 65 عامًا لفحص سرطان عنق الرحم. تحدث معظم أنواع سرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمي البشري (أو فيروس الورم الحليمي البشري).

تشمل اختبارات التحري عن سرطان عنق الرحم ما يلي:

اختبار عنق الرحم:

يتضمن هذا الإجراء أخذ عينة من خلايا عنق الرحم وإرسالها إلى المختبر للتحقق من وجود خلايا غير طبيعية، إذا كانت نتائج اختبار عنق الرحم سلبية ، فمن المحتمل أن تنتظر ثلاث سنوات قبل أن تحصل على أخرى.

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري:

يتم إجراء ذلك بشكل مشابه لاختبار عنق الرحم ، ولكن سيتم اختبار عينة خلايا عنق الرحم بحثًا عن وجود فيروس الورم الحليمي البشري. إذا عادت نتائجك إلى طبيعتها ، فقد تتمكن من الانتظار لمدة خمس سنوات قبل اختبار الفحص التالي.

اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري:

قد تحصل على مسحة عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري في نفس الوقت. إذا ظهر كلا الاختبارين واضحين ، فمن المحتمل أن يخبرك طبيبك أنه يمكنك الانتظار خمس سنوات قبل أن يتم فحص سرطان عنق الرحم مرة أخرى.

إذا عادت الاختبارات بشكل غير طبيعي ، فقد يكون من الضروري إجراء المزيد من الاختبارات لتحديد شدة التغييرات وخطوات العلاج الصحيحة.