كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 04:35 مساءً - الجهاز الهضمي يواجه الكثير من الاضطرابات والمشكلات الصحية، والتي تبدأ مع الطفل وحديثي الولادة منذ سنوات عمره الأولى، والمعروف أن جميع العمليات والأنشطة الحيوية التي تحدث في الجسم تتطلب الطاقة من أجل إتمامها، والمصدر الرئيس لهذه الطاقة هي الأطعمة التي يقوم الأطفال بتناولها، في التقرير التالي نتعرف على أبرز أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال..يحدثنا عنها الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال:

اضطرابات الجهاز الهضمي اليوزيني

اضطراب الجهاز الهضمي يسبب الشعور ببعض الآلام وعدم الراحة

من أكثر الحالات الصحية التابعة لهذا الاضطراب الذي يحدث في الجهاز الهضمي هي التهاب المريء اليوزيني، وعادةً ما يكون هذا النوع من الاضطراب ناجم عن وجود زيادة في كريات الدم البيضاء في الجهاز الهضمي الخاص بالطفل ما يؤدي إلى:

المعاناة من ..التورم..الالتهاب

الشعور ببعض الآلام، مع إحساس بعدم الراحة

مواجهة الطفل صعوبة في البلع أحيانا

لا يوجد علاج لهذا النوع من الاضطرابات عادةً، ولكن هناك بعض أنواع الأدوية التي من الممكن أن تساهم في تحسين والتخفيف من حالة الطفل المصاب.

مثل: الستيرويدات التي تعمل على تخفيض عدد خلايا الدم البيضاء في أمعاء الطفل و الحد من المعاناة من الأعراض والعلامات التابعة لهذا المرض

الداء الزلاقي أو البطني

مع الداء البطني لابد من إتباع نظام غذائي خالي من الغلوتين

إن الأطفال الذين يعانون من هذا النوع من أمراض الجهاز الهضمي قد تكون لديهم ردود فعل خطيرة عند تناول الأطعمة التي تحتوي على مادة الغلوتين ، وهو مادةٍ بروتينية قد تتواجد في كلٍ من القمح، والشعير، بالإضافة إلى الجاودار ومن الآثار الناجمة عن الإصابة بالداء الزلاقي:

.إلحاق بعض الأضرار بالأمعاء الدقيقة

منع الجسم من امتصاص العناصر الغذائية المهمة لصحة الطفل

والعلاج الوحيد لمرض الزلاقي هو إتباع نظام غذائي خالي من مادة الغلوتين

مرض الأمعاء الالتهابي

مرض الأمعاء الالتهابي من أبرز أمراض الجهاز الهضمي

يعد مرض الأمعاء الالتهابي أحد أبرز أمراض الجهاز الهضمي عند الأطفال، ويحدث مرض الأمعاء الالتهابي في أغلب الأحيان عند الأطفال الأكبر سنًا

كما أنه يتضمن نوعين رئيسين من الاضطرابات الهضمية..التهاب القولون التقرحي الذي يسبب التورم والالتهاب في القولون بشكل أساسي ومرض كرون وهو المرض الذي من الممكن أن يؤثر على أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي

ومن أهم الأعراض التي من الممكن أن يعاني منها المصاب بهذه الاضطرابات ما يأتي:

البراز الدموي، أو البراز المائي

بعض الآلام في البطن..ألام في المفاصل

تهيج العيون..حصى الكلي..أمراض الكبد

ولا بد من التنبيه إلى أن أمراض الأمعاء الالتهابية قد تؤدي إلى إبطاء نمو الطفل، أو تأخير سن بلوغه في بعض الحالات

إن القرحة الهضمية ما هي إلا قرحة مفتوحة في بطانة المعدة، أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة

أما بالنسبة إلى التهاب المعدة فهو التهاب يصيب بطانة المعدة، و كلا المرضين عادةً ما يسببان نفس الأعراض والعلامات على المصاب ومن أهم هذه الأعراض ألم في المعدة، والغثيان، والسبب الأكثر شيوعًا والمؤدي إلى حدوث هذا النوع من الالتهاب هو العدوى البكتيرية

أنفلونزا المعدة

وهي عدوى تصيب كل من المعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، ومن الأعراض الشائعة المرتبطة بهذا المرض:

الشعور ببعض الآلام في المعدة..القيء..حدوث بعض التشنجات

وغالبًا ما يكون السبب المؤدي إلى حدوثه هو الفيروسات

الإسهال عند الأطفال

مرض الإسهال نتيجة لحساسية من بعض الأطعمة

ويحدث نتيجة لتناول بعض أنواع المضادات الحيوية وان يكون لدى الطفل حساسية لبعض الأطعمة، ما تتسبب الجراثيم التي تسبب الإسهال عند الأطفال ، ومن السهل انتقال هذه الجراثيم من طفل إلى أخر

أعراضها..تغير في شكل البراز بحيث يصبح لين أو كالسائل..زيادة في عدد مرات التبرز مع قيء

أحيانا ارتفاع في درجة الحرارة..فقدان للشهية، والشعور بالغثيان

مغص وتقلصات.في الأَمعاء و التِهابُ المَعِدَةِ

التِهابُ قد تصل البكتيريا والفيروسات للجهاز الهضمي للأطفال عبر طرق عديدة، منها تناول أطعمة لم تغسل أو تطهى بالشكل الكافي ويؤدي ذلك إلى أعراض متعددة، منها آلام البطن والتهاب المعدة والأمعاء وارتفاع درجات الحرارة و الإسهال والتقيؤ

كما أن تناقل الأطفال للفيروسات بين بعضهم بعض يعد سببا مهما لانتشار الفيروسات بينهم

انتفاخ البطن عند الأطفال

انتفاخ أو تجمع الغازات في الجهاز الهضمي مشكلة كبيرة تواجه الأطفال ، ويحدث الانتفاخ بشكل طبيعي بعد تناول أطعمة بعينها قد تسبب تحسسًا في الجهاز الهضمي، ومن أشهرها: الكرنب. القرنبيط. البروكلي ، الحليب ومن أهم أسباب الانتفاخ أيضًا تناول الطعام بسرعة دون مضغه جيداً، ما يسبب ابتلاع الهواء وتكون الغازات في الجهاز الهضمي

عدوى الجهاز الهضمي

غسل الخضروات والفواكه حتى لا تصل الفيروسات الضارة للطفل

البكتيريا والفيروسات الضارة قد تصل إلى الجهاز الهضمي للطفل عبر طرق عديدة، منها

عدم غسل اليدين جيدًا قبل تناول الطعام أو وضعها في الفم

تناول الطعام الفاسد أو غير المغسول جيدًا..تناول الطعام غير المطهي جيدًا

انتقال العدوى من أحد الأطفال الآخرين إلى طفلك..ومن أعراضها:

آلام البطن..ارتفاع درجة الحرارة ..الحمى..الإسهال..القيء و للتغلب على هذه المشكلة احرصي على غسل الخضروات و الفواكه جيدا و غسل اليدين قبل تناول الطعام و بعد الانتهاء منه

خطوات..للوقاية من أمراض الجهاز الهضمي

التعود على غسل اليدين قبل وبعد تناول الطعام ضرورة