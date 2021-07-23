الإسهال أثناء الحمل: هل هو طبيعي؟.. أسبابه وطرق علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 04:35 مساءً - جدول المحتوى

1. أعراض الإسهال

2. أسباب الإسهال أثناء الحمل

3. علاجات الإسهال أثناء الحمل

مشاكل الجهاز الهضمي أثناء الحمل شائعة جداً، الإسهال والإمساك شائعان أثناء الحمل ويحدثان في حوالي ثلث النساء الحوامل، الإسهال هو وجود ثلاث حركات أمعاء رخوة أو أكثر خلال اليوم والتي تكون أو لا تكون مصحوبة بتقلصات في المعدة يحدث الإسهال أثناء الحمل في الغالب بسبب البكتيريا أو الفيروسات، يؤدي إلى الجفاف، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى، يحتاج الإسهال المصحوب بأعراض أخرى، مثل الحمى أو القيء أو نزيف المستقيم أو تسرب السوائل أو إفرازات الدم ، إلى عناية طبية فورية.

الدكتورة هند محمد سلمى استشاري النساء والتوليد توضح في هذا المقال أعراض الإسهال وأسبابه وعلاجاته أثناء الحمل.

1. أعراض الإسهال

الإسهال

قد يشير البراز الرخو والمائي لمدة ثلاث مرات أو أكثر في اليوم إلى الإسهال، يمكن أيضاً رؤية الأعراض التالية جنباً إلى جنب مع الإسهال.

المغص

وجع بطن

الانتفاخ

غثيان

الرغبة المستمرة في التبرز

التقيؤ

ضعف

فقدان الشهية

2. أسباب الإسهال أثناء الحمل

يجلب الحمل العديد من التغيرات الهرمونية وغيرها، يمكن أن تؤدي التغيرات في الهرمونات أيضاً إلى بعض الاختلافات في الجهاز الهضمي.

العوامل المحتملة التالية قد تؤدي إلى الإسهال أثناء الحمل .

. تؤدي المستويات المرتفعة من البروستاجلاندين إلى الإسهال وتتسبب بعض الهرمونات في إبطاء عملية الهضم، مما يؤدي إلى الإسهال تدريجياً .

تقوم بعض النساء بإجراء تغييرات جذرية في نظامهن الغذائي بمجرد أن يعرفن أنهن حوامل، تؤدي هذه التغييرات الغذائية المفاجئة إلى حساسية الجهاز الهضمي، مما يسبب الإسهال. يظهر هذا بشكل أكثر شيوعاً في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

الإفراط في تناول الوجبات السريعة بسبب الرغبة الشديدة المرتبطة بالحمل يسبب الإسهال.

تتعرض العديد من النساء للتوتر فيما يتعلق برفاهية الطفل أثناء الحمل، يمكن أن يكون الإجهاد عاملاً مؤهلاً للإسهال أثناء الحمل.

تنصح بعض النساء بالراحة في الفراش أثناء الحمل لأسباب طبية معينة، يؤدي نمط الحياة الخامل إلى ضعف الجهاز الهضمي، مما يسبب الإسهال في نهاية المطاف.

تصاب بعض النساء بالإسهال بسبب فيتامينات ما قبل الولادة. يمكنك تغيير ماركة الفيتامينات ومعرفة ما إذا كانت تساعد.

الحموضة والحموضة المعوية شائعة في الحمل، خاصةً خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يصف الأطباء بعض مضادات الحموضة لمساعدتك، يسبب المغنيسيوم في مضادات الحموضة هذه الإسهال لدى بعض النساء.

تسبب بعض الأطعمة حساسية في الجهاز الهضمي، حتى لو كانت هذه العناصر جيدة التحمل قبل الحمل، فقد تسبب اضطراباً في المعدة أثناء الحمل.

يحدث الإسهال قبل المخاض بأسبوع أو أسبوعين، ومع ذلك، إذا كنت تعانين من الإسهال خلال الثلث الثالث من الحمل، فهذا لا يعني بالضرورة اقتراب المخاض، يجب عليك أيضاً التحقق من العلامات الأخرى للاقتراب من المخاض قبل الشعور بالانزعاج.

الأسباب التالية ليست متعلقة بالحمل ولكنها قد تؤدي إلى الإسهال

تسمم غذائي

الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية

الطفيليات المعوية

إسهال المسافرين

مرض كرون

متلازمة القولون العصبي

مرض الاضطرابات الهضمية

التهاب القولون التقرحي

3. علاجات الإسهال أثناء الحمل

الإسهال

يتم حل معظم حالات الإسهال بدون أدوية في غضون يومين. قد يساعدك ما يلي في إدارة الإسهال بشكل أفضل.

الترطيب: اشربي كمية كافية من الماء والمرق ومحاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم لتعويض السوائل المفقودة والإلكتروليتات، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمعادن.

النظام الغذائي: تناولي نظاماً غذائياً صحياً متوازناً يحتوي على الكمية المناسبة من الألياف للمساعدة على الهضم السليم، حددي الأطعمة التي قد تجعل الإسهال أسوأ وتجنبيها، تجنبي ماء الصنبور وطعام الشارع عند السفر.

التي قد تجعل الإسهال أسوأ وتجنبيها، تجنبي ماء الصنبور وطعام الشارع عند السفر. التمارين: حاولي تضمين بعض التمارين في روتينك، حددي شدة التمرين تحت إشراف طبيب التوليد، تعمل التمارين على تحسين تدفق الدم إلى جميع الأعضاء، بما في ذلك الأمعاء.

الأدوية: إذا لم يتم حل الإسهال من تلقاء نفسه، فقد يصف الطبيب بعض الأدوية له، سيصف الطبيب الجرعة والدواء الأكثر أماناً، اعتماداً على صحتك العامة.

إذا استمر الإسهال في الظهور أو ازداد سوءاً، يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك، سيساعدك الطبيب في تحديد سبب الإسهال، إذا كانت ناجمة عن بكتيريا، سيصف الطبيب مضاداً حيوياً آمناً للحمل.

متى تتصلين بالطبيب؟

يجب عليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، إلى جانب الإسهال.