أهم مطاعيم الأطفال حديثي الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 04:35 مساءً - يولد الأطفال حديثو الولادة بجهاز مناعي ضعيف جداً وغير مكتمل ويكون جهازه غير قادر على محاربة العديد من الفيروسات والأمراض الخطيرة فيتوجب على الأطفال حديثوا الولادة أخذ مجموعة من المطاعيم الهامة والتي لها مواعيد محددة حسب عمر الطفل وبدايتها من أول يوم ولادة للطفل.

أهم التطعيمات

تطعيم الأطفال ضد التهاب الكبد الوبائي B :

تطعيم الكبد الوبائي

إن هذا المطعوم من أهم وأولى المطاعيم للأطفال حديثي الولادة، وهو عبارة عن 3 جرعات أول جرعة هي خلال 24 ساعة من ولادة الطفل والجرعة الثانية بعد شهرين والجرعة الثالثة من بداية الشهر السادس.

.مطعوم الأطفال الثلاثي والذي يكون ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي DTaP

مطعوم الأطفال الثلاثي

سمي هذا المطعوم بـ اللقاح الثلاثي، لأنه يقوي من مناعة الأطفال ضد 3 أمراض خطرة ناتجة عن الإصابة بالبكتريا، ويؤخذ هذا المطعوم على 5 جرعات. الجرعة الأولى بـ عمر الشهرين والجرعة الثانية بـ عمر الأربعة أشهر والجرعة الثالثة بـ عمر الستة أشهر والجرعة الرابعة عند عمر السنة والنصف والجرعة الخامسة بـ عمر من 4-6 سنوات.

تطعيم ضد شلل الأطفال:

تطعيم الشلل

من أشهر المطاعيم الخاصة للطفل حديث الولادة هي ضد الشلل. وهذا المطعوم قد يحمي الطفل من الإصابة بمرض شلل الأطفال طوال حياته. حيث يتم أخذ الطفل الجرعة الأولى فى الشهر الثاني. والجرعة الثانية في الشهر الرابع والجرعة الثالثة عند بعمر السنة والنصف. ويتم أخذ جرعات تنشيطية بعد سن الـ 4 سنوات حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

تطعيمات الأطفال حديثي الولادة ضد الحصبة والحصبة الألمانية MMR :

تعد كل من الحصبة والحصبة الألمانية من أخطر أنواع الأمراض المزمنة وأكثرها انتشاراً من بين الأطفال الصغار، لذلك فإن هذا المطعوم والذي يعطى ضد الحصبة والحصبة الألمانية من المطاعيم الضرورية الهامة لكل طفل. فالجرعة الأولى عند سن السنة والجرعة الثانية بعد سن الأربعة سنوات.

مطاعيم الأطفال حديثي الولادة غير الإلزامية:

1- مطاعيم الأطفال حديثي الولادة ضد الجديري المائي Chicken box :

إن هذا المطعوم يحمي الأطفال من الإصابة بالجدري المائي طوال حياته، وهو من الأمراض المعدية والشائعة بين الأطفال وخاصةً في المدارس والحضانات، ومن أعراضه، الطفح الجلدي الشديد والحكة وارتفاع درجة الحرارة عند الطفل.

2- تطعيم الروتا:

تطعيم الروتا

يعطى هذا المطعوم لأحد أنواع الفيروسات الخطيرة. والتي قد تؤدي إلى تسبب الجهاز المعوي بـ النزلات المعوية الشديدة والإسهال والقيء الشديد. ويمكن أن يصاب الطفل المصاب بـ الروتا بـ الجفاف ما قد يعرض حياته للخطر.

ويعطى هذا المطعوم على ثلاثة دفعات الدفعة الأولى عند عمر الشهرين والدفعة الثانية عند عمر الأربعة أشهر والدفعة الثالثة عند عمر الستة الأشهر.

وقد يعاني الأطفال بعد أخذ المطعوم من فقدان حاسة الشهية وإرتفاع درجة الحرارة في الجسم مع الشعور بالتعب والضعف العام والإسهال والقيء وآلام في البطن كل هذه الأعراض طبيعية بعد أخذ اللقاح وإختفاء مفعولها بعد يومين.

3- تطعيم المكورات الرئوية:

تطعيم المكورات الرئوية

تؤدي بكتيريا المكورات الرئوية إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وقد تسبب هذه الأمراض موت الطفل.

وهو من المطاعيم الضرورية والمهمة للطفل ويتم أخذ هذا المطعوم على 4 جرعات.. الجرعة الأولى في عمر الشهرين والجرعة الثانية في عمر الشهر الرابع والجرعة الثالثة في عمر الشهر السادس والجرعة الرابعة بعد السنة الأولى.

4- تطعيمات الأطفال حديثي الولادة ضد الأنفلونزا البكتيرية:

هذا المطعوم يوفر للطفل وقاية من الإصابة بالالتهاب السحائي وهو من الأمراض الخطيرة التي قد تهدد حياة الطفل ويتم أخذ الجرعات. على ثلاث مراحل الأولى عند عمر الشهرين والثانية عند عمر الأربعة شهور والثالثة ستة أشهر، ويوصى بإعطاء الطفل جرعة منشطة بعد أن يتم عام ونصف على أخذ المطعوم.

5- تطعيمات الأطفال حديثي الولادة ضد الحمى الشوكية:

الحمى الشوكية من الأمراض الخطيرة التي قد تسبب بوفاة المريض أو إصابته بمضاعفات بالغة كـ فقدان السمع أو التخلف العقلي. ويتم أخذ تطعيم الحمى الشوكية بالحقن تحت الجلد على جرعتين الجرعة الأولى في عمر العامين و الثانية بين العام الرابع والعام السادس من عمر الطفل.

6- تطعيم الأنفلونزا الموسمية:

تطعيم الإنفلزنزا الموسمية

قد يحمي هذا المطعوم الأطفال من الإصابة بنزلات الأنفلونزا الشديدة خلال فصل الشتاء أو إذا أصيب الطفل بها فقد ستكون من الأعراض الخفيفة وغير الخطيرة. ويتم إعطاء هذا المطعوم كـ جرعة كل عام من سن 6 أشهر.

الآثار الجانبية المحتملة للقاحات:

1- إحمرار وألم وتورم فى مكان الحقن.

2- إرتفاع في درجة حرارة الطفل.

3- صداع.

4- آلالام في العضلات والمفاصل.

5- شعور الطفل بالدوار.

6- إنخفاض فى شهية الطفل.

7- الغثيان.

8- آلالام في البطن.

9- طفح جلدي خفيف قد يظهر على الطفل بعد أخذ المطعوم.

آثار جانبية نادرة تظهر على الأطفال:

1- تضخم في الغدد اللمفاوية.

2- اضطرابات فى الجهاز العصبي المركزي.

3- اضطرابات في إنتاج الصفائح الدموية.

4- التهاب المفاصل

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.