الجمعة رابع أيام العيد أكلات من دون لحم أعديها لأطفالك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 23 يوليو 2021 04:35 مساءً - اليوم هو الجمعة رابع أيام العيد، وقد تناول أطفالك ما يكفيهم من الأطباق المليئة باللحوم والمشاوي، ما رأيك أن تعدي لهم اليوم أطباقاً من دون لحوم، سسيعدهم مذاقها، خصوصاً أنها تحتوي على البطاطس والأجبان، وهو ما يحبه الأطفال. في يوم الجمعة تقترح لك "الخليج 365 وطفلك" 4 أطباق من دون لحوم، قدميها لأطفالك.

طريقة عمل شوربة العدس الأخضر

شوربة العدس

وقت التحضير 50 دقيقة

يكفي لـ 5 أشخاص

المقادير:

كوب من العدس الأخضر المغسول والمصفى + 5 أكواب من الماء+ 2 ثمرة حجمها متوسط من البصل المفروم فرماً ناعماً + ملعقتا طعام من زيت الزيتون.

+ ملعقتا طعام من البقدونس الأخضر المفروم ناعماً + ظرف من شوربة الخضار الجاهزة.

طريقة التحضير:

1 - نضع في قدرٍ عميق زيت الزيتون ونتركه يسخن ثم نضيف البصل ونحرّكه لمدة تتراوح من دقيقتين إلى ثلاث دقائق إلى أن يصبح ليّنا. ثم نضيف العدس.

2 - نسكب الماء فوق المكونات السابقة ونترك المزيج على النار إلى أن يغلي.

3 - نغطي القدر ونتركه على نار منخفضة لمدة ثلاثين دقيقة إلى أن ينضج العدس ثلاثة أرباع النُضج.

4 - نضيف ظرف شوربة خضار إلى المزيج السابق ثم نقلّب المكونات، وللعلم الملح المضاف إلى ظرف الشوربة يكفي، ثم نترك المزيج لمدة عشر دقائق.

6 - نضيف البقدونس المفروم إلى الشوربة ثم نقلّبها ونسكبها في طبق التقديم ونقدمها مباشرةً.

عجة البطاطس

عجة البطاطا

وقت التحضير 15 دقيقة

يكفي لـ 3 أشخاص

المقادير:

نصف كوب نباتي + أربع ثمرات كبيرة الحجم من البطاطس المقطعة إلى شرائح رقيقة جداً أو مبشورة + نصف ملعقة صغيرة من الملح + نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود + ثمرة بصل مقطعة إلى شرائح رقيقة + أربع بيضات + حبتا طماطم مقشرة ومفرومة ناعماً + 2 عود من البصل الأخضر المفروم ناعماً.

طريقة التحضير:

1 - نسخن زيت النباتي في مقلاة، ثم نضيف شرائح البطاطس ونضيف الملح والفلفل الأسود المطحون، ونتركها على نار عالية حتى تصبح باللون الذهبي وتصبح مقرمشة.

2 - نضيف البصل المقطع إلى شرائح رقيقة فوق البطاطا، ونقلب المكونات حتى يصبح لون البصل ذهبياً.

3 - نخفق البيض ونتبله بالملح والفلفل الأسود، ونسكبه فوق خليط البطاطس والبصل. نترك الخليط على نار هادئة حتى ينضج خليط البيض، ثم ننقل العجة في طبق تقديم مسطح. نوزع الطماطم المفرومة على سطح العجة، ثم نوزع البصل الأخضر المفروم. نقدم عجة البطاطس مباشرةً على السفرة.

غراتان البطاطا دوفينواز

غراتان البطاطا

وقت التحضير 60 دقيقة

يكفي لـ 4 أشخاص

المقادير:

نصف كيلو غرام من البطاطس + صلصة بشاميل بيضاء (حسب الحاجة)+ فصان من الثوم المهروس +ملعقة كبيرة من الزبدة المذوبة + كوب من خليط الأجبان.

طريقة التحضير:

1 - نشعل الفرن على 180 درجة مئوية ثم نقشر حبات البطاطس بعد غسلها، ونقطعها إلى شرائح رقيقة جداً.

2 - نسلق شرائح البطاطس لمدة خمس دقائق تقريباً، ثم نصفيها من ماء السلق. نخلط الزبدة والثوم المهروس، وندهن صينية التحمير بالخليط، نرص كمية من شرائح البطاطس المسلوقة في الصينية المدهونة، ثم نغطي سطح البطاطس بكمية مناسبة من صلصة البشاميل البيضاء.

3 - نوزع كمية مناسبة من خليط الجبنة على وجه البطاطس، ثم نوزع كمية أخرى من شرائح البطاطس المسلوقة فوق طبقة الأجبان ونوزع كمية أخرى من صلصة البشاميل البيضاء ثم نوزع كمية أخرى من خليط الأجبان على الوجه، ونكرر إلى أن تنتهي الطبقة الأخيرة بالأجبان. نضع الصينية في الفرن ونتركها تقريبا 30 دقيقة حتى تنضج البطاطس تمام النضج وتكتسب اللون الذهبي من الطبقة العلوية. نخرج الصينية من الفرن، ثم نقدم طبق غراتان البطاطا دوفينواز مباشرةً على السفرة.

صينية الخضار بالفرن

صينية الخضار بالفرن

وقت التحضير 60 دقيقة

يكفي لـ 4 أشخاص

المقادير:

خمس ملاعق كبيرة من زيت الزيتون + ثمرة من البصل المفروم + ثلاثة فصوص من الثوم المهروس+ ربع كوب من الريحان الأخضر الطازج. ملعقتان من الزعتر الأخضر الطازج المفروم. ثلاث ثمرات كبيرة الحجم من الكوسا المقطعة. ثمرتان من الباذنجان المقطع. ثلاث ثمرات من الطماطم المقطعة إلى "يمكن تقطيع الخضار إلى حلقات دائرية". عودان من إكليل الجبل الطازج. ملح.

طريقة التحضير:

1 - نسخن الفرن ونضبط حرارته على 180 درجة مئوية. ثم نشوح البصل والثوم ورشة ملح مع الزيت على النار، حتى يصبح لون البصل ذهبياً، ثم نضيف الزعتر الأخضر المفروم، والريحان. ونفرد خليط البصل والأعشاب في قعر صينية التحمير، ونترك الصينية جانبًا. نضع باقي كمية زيت في مقلاة ونتركه حتى يسخن على نار متوسطة الحرارة ثم نقلي الكوسا والباذنجان ونصفها مع الطماطم في الصينية فوق خليط البصل والأعشاب، ثم نوزع إكليل الجبل فوق الخضار. نغطي الصينية بقطعة من ورق الألومنيوم، ثم نضعها في الفرن. لمدة خمسٍ وثلاثين دقيقة حتى تنضج الخضار تمام النضج. نخرج الصينية من الفرن، ثم نقدم طبق الخضار المشوي على السفرة مباشرةً.