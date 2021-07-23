شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: الاكتفاء باستخدام أدوية الضغط دون قياسه خطأ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر دكتور صالح سالم الغامدي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري قلب، من الأخطاء الشائعة لدى مرضى الضغط. وقال عبر “تويتر”: “الاكتفاء باستخدام أدوية الضغط دون قياسه بشكل دوري (خمسة أيام متتابعة كل شهر) لمعرفة نتيجة هذه الأدوية ونجاحها من عدمه مثلا ضغط 160/90 أثناء استخدام الأدوية لا يسبب أعراض غالباً، ولكنه غير مقبول أبداً وقد تحدث معه مضاعفات في مرحلة ما ولا ينفع حينها الندم”.

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