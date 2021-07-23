كورونا في ليبيا.. 2171 إصابة جديدة و22 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية بليبيا، الجمعة، تسجيل 2171 إصابة جديدة بكورونا، وشفاء 616 شخصًا، وتسجيل 22 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 786 إصابة و245 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.





وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 229 ألفًا و604 أشخاص، بينهم 40 ألفًا و792 حالة نشطة، ووفاة 3344 شخصا.

وحذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، في الفترة الأخيرة في ليبيا، مشيرًا إلى أن معدل إيجابية الحالات بلغ 15% من العينات المسحوبة.