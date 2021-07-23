أمريكا تواجه كورونا بـ200 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركتا الأدوية الأمريكية فايزر والألمانية بايونتيك شراء الحكومة الأمريكية 200 مليون جرعة إضافية من لقاحهما ضد فيروس كورونا.

ومن المتوقع تسليم هذه الكمية خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى أبريل/ نيسان المقبلين.

وبهذه الصفقة تصل الكمية الإجمالية التي تقدمها الشركتان للحكومة الأمريكية إلى نحو 500 مليون جرعة.

كانت فايزر وبايونتيك أعلنتا يوم 10 يونيو/ حزيران الماضي اعتزامهما تزويد الحكومة الأمريكية بنحو 500 مليون جرعة من لقاح كورونا لتوفيرها للدول الأشد فقرا في العالم.

كما تتوقع الشركتان تسليم 110 ملايين جرعة من الجرعات الإضافية بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، على أن يتم تسليم الكمية المتبقية والمقدرة بنحو 90 مليون جرعة بحلول 30 أبريل/ نيسان المقبل.