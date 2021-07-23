شكرا لقرائتكم خبر عن تجنب 5 عادات تضر بصحة العظام والمفاصل.. أبرزها التدخين وقلة الحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الجميع أن التهاب المفاصل مرتبط بالشيخوخة، وأننا جميعًا سيتعين علينا التعامل معها في مرحلة ما من حياتنا، لكننا نرى العديد من كبار السن من حولنا لا يشتكون من آلام المفاصل على الإطلاق، لذلك من المهم أن نفهم أن العمر وحده لا يؤدي إلى مشاكل في المفاصل، بل بعض ممارسات الحياة قد تؤدي إلى ضعف العظام ومشاكل المفاصل، لذلك من المهم تجنب تلك العادات لتفادى الإصابة بمشاكل المفاصل، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

1- التدخين

ينتج عن تدخين التبغ نوع من الذرات يسمى الجذور الحرة، وهذه ليست ضارة فقط لرئتيك، ولكنها أيضًا تضر عظامك، فالأشخاص الذين يستخدمون التبغ لديهم مستويات أقل من كثافة العظام، لأن الجذور الحرة تقتل الخلايا التي تبني عظامك، علاوة على ذلك، إذا كان لديك كسر في العظام، فإن التدخين يبطئ عملية الشفاء عن طريق إتلاف الأوعية الدموية.

2- قلة الحركة

قد تتسبب قلة الحركة وعدم ممارسة أنشطة بدنية فى فقدان العظام بشكل أسرع، ومن ثم فإن التمارين مهمة للغاية عندما يتعلق الأمر بصحة العظام، مثل المشي السريع والذى يعمل على تحسين صحة عظامك.

3- تناول الكثير من الأطعمة المالحة

هناك ارتباط مطلق بين الإفراط فى استهلاك الملح وانخفاض كثافة العظام، مع ارتفاع كمية الصوديوم التي تتناولها، يفرز الجسم المزيد من الكالسيوم في البول، لذلك يوصى بتناول أقل من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميًا.

5- نقص فيتامين د

فيتامين د مهم للحفاظ على قوة عظامك، وبدون فيتامين د يمكن أن تصبح عظامنا رقيقة وهشة، ولعل أحد المصادر الرئيسية لفيتامين (د) هى أشعة الشمس، لذلك من المهم التعرض لأشعة الشمس بشكل يومى للحصول على جرعتك اليومية من فيتامين د، ويمكن أيضًا الحصول عليه من بعض الأطعمة مثل السلمون وصفار البيض.