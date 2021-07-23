شكرا لقرائتكم خبر عن كوب من الماء الدافئ أفضل طريقة لتخليص جسمك من هذه الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الماء الدافئ على الريق يحمل العديد من الفوائد الصحية على جسمك، بجانب دوره في خسارة الوزن، لكنه قادر أيضا على تنقية جسمك من السموم، والحفاظ على صحة الكبد والجهاز الهضمى مما يساعدك على هضم الطعام والتحكم في مستويات ضغط الدم ومدى تدفقه ما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع"إكسبريس"، فهناك عدة فوائد لتناول الماء الدافئ على الصحة منها:إزالة السموم من الجسم

يسهم في تنقية جسمك من المواد السامة ومنع التدفق المفرط للصفراء التي تضر بصحة الكبد، الأمر الذى ينعكس على صحتك.

يساعد على الهضم

يحتوي الماء الدافئ على تركيبة تشبه اللعاب وحمض الهيدروكلوريك في العصارات الهضمية، هذه التركيبة قادرة على هضم الطعام بصورة كبيرة.

مضاد للأكسدة

يُمتص فيتامين سي جيدًا في الماء الدافئ، لذا يتمكن الجسم من مقاومة الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا.

تخفيف أعراض عسر الهضم

إضافة الليمون إلى الماء الدافئ له تأثير قلوي آمن للمعدة ويمكن أن يخفف من أعراض عسر الهضم في المعدة.

التحكم في ضغط الدم

يسهم الماء الدافئ في السيطرة على ضغط الدم لأنه يحتوى على معدن البوتاسيوم الذي يتحكم في تقلص عضلات القلب، كما يمكنه التحكم في ضغط الدم إلى المستوى الطبيعي.

يساعد على تقليل البلغم في مجرى الهواء

واحدة من الفوائد الصحية الرائعة للماء الدافئ هى منع أعراض الأنفلونزا لأنه يحتوى على الصابونين الذي له خصائص مضادة للميكروبات، مما يقلل أيضًا من إنتاج البلغم في مجرى الهواء.