هل الكميات الزائدة من الكافيين تقلص الدماغ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ 44 دقيقة

تعتبر الققهوة من أكثر المشروبات المفضلة حول العالم، لا سيما في فترة الصباح على اعتبار أن الكافيين يساعد على التركيز ويزيد النشاط.

لكن أظهرت دراسة جديدة من جامعة جنوب أستراليا أن الكميات الزائدة من الكافيين يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ.

في أكبر دراسة من نوعها، وجد العلماء أن تناول القهوة بكثرة كان مرتبطًا بانخفاض حجم الدماغ الكلي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

قيمت الدراسة تأثير القهوة على دماغ 17700 شخص. وجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا أكثر من ستة أكواب من القهوة يوميًا يواجهون خطر الإصابة بالخرف بنسبة 53٪.

تؤكد رئيسة الدراسة، كيتي فام، أن العمل يوفر رؤى مهمة عن الصحة العامة، حسب موقع “ميديك فوروم”.

وقالت: “القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم. من المهم جدًا فهم أي عواقب صحية محتملة لاستهلاكها. هذه الدراسة هي الأوسع للعلاقة بين القهوة وحجم المخ والخرف ومخاطر السكتة الدماغية”.