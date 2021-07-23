ما هي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال المكيّف؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 02:16 مساءً - منذ 51 دقيقة

مخاطر الإصابة بفيروس كورونا عند استخدام مكيفات الهواء في مكان مغلق، هي أكبر مما عليه عند تهوية المكان، هذا ما أعلنه وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو.

وقال موراشكو خلال البث المباشر “دعونا نفهم اللقاحات معًا” لجمعية المعرفة الروسية: “تكون مخاطر نظام التكييف حيث الأشخاص موجودون في مكان مغلق، حيث يدور الهواء الداخلي فقط ويتم تبريده، بالطبع، أكبر مما هي عليه عندما يكون هناك تهوية، حيث يتجدد الهواء في المكان – هذا أكثر أمانا”.

وفي سياق متصل، اكتشف علماء سلسلة محيرة من العدوى في مطعم بمدينة غوانزو جنوبي الصين، حيث ثبت إصابة عشرة أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد زيارتهم لهذا المطعم، بالرغم من أنهم ليسوا من أفراد عائلة واحدة و لم يختلطوا أو يجلسوا على المائدة نفسها. ولاحظ العلماء أن المطعم ليس به نوافذ، ويستخدم مكيفات الهواء لتهوية طوابقه الخمس بحسب ما نقل موقع “InFranken.de”.

يرجح العلماء أن العدوى تم نقلها من شخص واحد مصاب في المطعم إلى بقية الأشخاص. لكن هذا الشخص كان قادراً فقط على نقل العدوى لمن جلسوا بالقرب منه، فكيف نقلها للأشخاص الذين جلسوا بعيداً عنه ولم يكن من الممكن أن يصل إليهم الرذاذ الناتج عن سعاله أو عطاسه؟ توصل العلماء إلى أن انتقال الرذاذ حدث في هذه الحالة على الأرجح من خلال تيار الهواء الصادر من المكيفات.