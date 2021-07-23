شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الـ 500 سعرة حرارية لمرضى السمنة .. أسرع وسيلة لخسارة 7 كيلو أسبوعيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعرات الحرارية هى الطاقة التى يحصل عليها الجسم من خلال تناول الطعام، وهى التى تغذي كل حركة تقوم بها بداية من والمشى وصولا إلى الركض والمهام اليومية الأخرى.

وتتعدد مصادر السعرات الحرارية وتشمل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات وجميعها تشكل مصادر الطاقة الرئيسية لجسمك، الذى يحول السعرات الحرارية التي تتناولها إما إلى طاقة جسدية أو يتم تخزينها في جسمك على شكل دهون.

وتكمن مخاطر السعرات الحرارية المرتفعة بالجسم عند تحولها إلى دهون مخزنة ينتج عنها الوزن الزائد، لذا فلابد من التخلص منها عن إما عن طريق تقليل تناول السعرات الحرارية، أو عن طريق زيادة النشاط البدني حتى تحرق المزيد منها وبالتالي تسترد رشاقتك.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس فإن دايت ال 500 سعرة حرارية يعد من أهم الحميات الغذائية القاسية التى تساعدك فى خسارة الوزن وحرق الدهون المخزنة فى أسرع وقت.

وتعتمد هذه الحمية الغذائية على بضعة خطوات:



1.حساب السعرات الحرارية 1.حساب السعرات الحرارية

لابد من وضع خطة غذائية تحدد لك كمية السعرات الحرارية التى تتناولها يوميا بحيث لا تزيد عن 500 سعرة يتم تقسيمها تقسيمها فى صورة وجبات على مدار اليوم.



2. تقسيم الطعام إلى حصص غذائية الحصة هو الطعام الذى تضعه داخل الأطباق، فلابد من اختيار حصة صغيرة من كل نوع من الطعام وحساب سعراته، كما لابد من عدم تناول الطعام من المعلبات حتى تعلم كمية الطعام التى تتناولها. 3.الإكثار من الماء 2. تقسيم الطعام إلى حصص غذائية الحصة هو الطعام الذى تضعه داخل الأطباق، فلابد من اختيار حصة صغيرة من كل نوع من الطعام وحساب سعراته، كما لابد من عدم تناول الطعام من المعلبات حتى تعلم كمية الطعام التى تتناولها. 3.الإكثار من الماء

السوائل والماء من أهم العناصر لنجاح هذا النظام الغذائي لأنه يمنحك الشعور بالشبع وتعوض جسمك بالفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية التى قد لاتحصل عليها من خلال تلك الحمية القاسية.





4.البروتينات قد يساعدك تناول البروتين الحيوانى والنباتى على الشعور بالشبع بجانب انه منخفض السعرات الحرارية مقارنة بالكربوهيدرات، لكن لابد من تناول اللحوم قليلة الدهن وبطريقة صحية بحيث يتم تناولها مشوية. 5. الألبان

تناول كوب من اللبن خالى الدسم من أحد الاختيارات المتاحة فى هذا النظام خاصة خلال فترة الإفطار أو العشاء، يمكنك دايت ال500 سعرة حرارية من خسارة من 6 إلى ٧ كيلو من وزنك أسبوعيا، ويعد من الحميات القاسية التى يستخدمها مصابى السمنة المفرطة لتخفيف الوزن قبل عمليات جراحة السمنة وتكميم المعدة.