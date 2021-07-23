كتبت أسماء لمنور في الجمعة 23 يوليو 2021 12:34 مساءً - خفقان القلب هو الشعور بخفقان سريع أو اضطراب في ضربات القلب أو سرعتها. وقد يسبب الإجهاد أو ممارسة التمارين أو تناول أدوية أو مشكلة طبية – في حالات نادرة – تحفيز خفقان القلب.

ما هي أسباب تسارع ضربات القلب؟

هناك عدة عوامل تؤدي إلى تسارع ضربات القلب، أبرزها ردود الفعل العاطفية مثل التعرض للخوف أو القلق أو التعرض للاكتئاب الشديد.

عند ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، بعد تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة، أو تناول المنشطات بشكل عام للرياضيين.

في حالة الحمى أو الاضطرابات الهرمونية مثل التغيرات الهرمونية في الدورة الشهرية أو الحمل عند النساء عندما يكون الخفقان ثابتًا.

يتعرض المدخنون أيضًا إلى خفقان القلب لأن السجائر تحتوي على النيكوتين وكذلك المخدرات والمخدرات غير المشروعة مثل الكوكايين.

ما هي أعراض تسارع ضربات القلب؟

في ذهن الرجل، متى تكون دقات القلب جادة؟ إذا شعر بنبض قلبه وكأنه يسقط بسرعة، فقد ينبض القلب ويمكن سماع دقات قلبه السريعة.

يمكن أن يصل الإحساس بالخفقان إلى الحلق والرقبة والصدر، وغالبًا ما تحدث هذه الأعراض في حالة من الخمول والاسترخاء.

متى يكون خفقان القلب خطيرا؟

يمكن أن يكون تسارع ضربات القلب خطيرًا إذا كان ناتجًا عن مشاكل صحية خطيرة، مثل عدم انتظام ضربات القلب أو فرط إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

يمكن أن تؤدي هذه التشوهات في نظام القلب إلى تسارع أو بطء ضربات القلب، أو انحراف معدل ضربات القلب خارج النطاق الطبيعي.

لمعرفة متى يكون خفقان القلب خطيرًا؟ ويحدث بشكل طبيعي إذا ترافق مع بعض الأعراض التي تبرز مشكلة صحية أخرى.

إذا كان تسارع ضربات القلب مصحوبًا بدوخة شديدة أو ضائقة عقلية أو إغماء أو ألم في الصدر والرقبة ، فهذه علامة على خطر الإصابة بخفقان القلب وتتطلب عناية طبية فورية.

يتضاعف خطر ضربات القلب إذا كان الشخص يعاني من نوبات هلع متكررة أو إذا أصبحت المرأة حاملاً.

أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية في القلب سابقًا هم أكثر عرضة للإصابة بخفقان القلب.

هل يمكن معرفة متى يكون خفقان القلب خطيرًا؟ إذا كان مصحوبًا بضغط شديد على الأعصاب أو يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، مما يشير إلى الإصابة بأمراض معينة.

ما هي مضاعفات تسارع دقات القلب؟

إذا كان خفقان القلب ناتجًا عن عواطف طبيعية، فإنه لا يشكل خطرًا على الشخص، وبالتالي لا تحدث مضاعفات غير آمنة، بينما تحدث المضاعفات لدى الشخص المصاب بأمراض القلب.

إذا تسبب معدل ضربات القلب السريع في تسريع معدل ضربات القلب، فيمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الضغط مما يؤدي بدوره إلى الإغماء، وتحدث هذه الحالة بشكل خاص لمن يعانون من مشاكل صمام القلب.

يمكن أن يؤدي تسارع ضربات القلب إلى توقف القلب المفاجئ، والذي قد يهدد الحياة.

كيفية تشخيص وعلاج خفقان القلب

عادة لا يكون خفقان القلب خطيرًا إذا لم يستمر لفترة طويلة أو إذا لم يتكرر باستمرار، ولكن إذا حدث العكس أو كان الشخص يعاني من مشاكل في القلب، يجب مراجعة الطبيب على الفور.

في هذه الحالة، قد يختار الطبيب تشخيص المريض عن طريق إجراء فحوصات لتحديد أي أمراض قلبية قد تسبب خفقان القلب لتقليل المخاطر المحتملة.