حمية الأفوكادو لخسارة 3 كيلو جرام خلال 3 أيام



بيروت - نادين محمد - يمكن أن تساعدك فاكهة الأفوكادو اللذيذة على إنقاص الوزن. فهذه الفاكهة تحتوي على 322 سعرة حرارية و 29 غرام من الدهون صحية، 13.5 غرام من الألياف الغذائية، كما أنها غنية بالفيتامينات أ، هـ، ك، ج والكالسيوم، والحديد.

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كيف يساعد الأفوكادو على خسارة الوزن؟

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1- يقلل من نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية

الأفوكادو يساعد في تقليل الكولسترول السيء والدهون الثلاثية في البلازما. يمكن أن يترسب كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة على جدران الشرايين ويؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

2- يزيد الشبع

يمكن أن يساعد الأفوكادو في زيادة الشعور بالشبع وتقليل الشهية.

3- يقلل من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي

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وفقًا لمايو كلينك ، يعد محيط الخصر الكبير علامة واضحة على احتمال إصابتك بمتلازمة التمثيل الغذائي. وهو اسم يطلق على مجموعة من الحالات الصحية مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري. ترتبط متلازمة التمثيل الغذائي ارتباطًا مباشرًا بنمط حياة خامل وزيادة الوزن. يمكن للأفوكادو الغني بالألياف الغذائية أن يقلل محيط الخصر، ويقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي.

4- يقلل تلف الخلايا

يحدث الإجهاد التأكسدي عندما ترتفع مستويات أنواع الأكسجين التفاعلية الضارة بسبب وظائف الخلايا الطبيعية ، والإجهاد البيئي ، والعادات الغذائية السيئة ، والضغط النفسي ، والمرض ، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية. تساعد مضادات الأكسدة وحمض الأوليك الموجودان في الأفوكادو على تقليل الإجهاد التأكسدي ومنع تلف الحمض النووي ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والفشل الكلوي والسمنة المرتبطة بالالتهابات

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خطة النظام الغذائي للأفوكادو لمدة 3 أيام



اليوم الأول

1 في الصباح: كوب ماء منقوع بالحلبة

1 الفطور: وعاء متوسط الكينوا مع نصف حبة أفوكادو

وجبة خفيفة: كوب شاي أخضر

ا الغداء: تونة مع الخس مع الأفوكادو والطماطم والخيار والملفوف الأرجواني وعصير الليمون

وجبة خفيفة: كوب قهوة سوداء + 1 بسكويت مملح

العشاء : خضار سوتيه مع قطعة صغيرة من صدور الدجاج أو وعاء متوسط من العدس المسلوق

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اليوم لثاني

1 في الصباح: كوب ماء مع 1 ملعقة صغيرة خل التفاح

الفطور: بيض مخفوق + 5 شرائح أفوكادو + نصف تفاحة + 2 لوز

وجبة خفيفة: 1 كوب شاي أخضر

ا الغداء: سلطة الحمص والأفوكادو + 1 كوب ماء جوز الهند

وجبة خفيفة: 1 كوب قهوة سوداء + نصف كوب فشار

العشاء: سلمون الأفوكادو مع زبدة الليمون + الخضار + 1 كوب حليب دافئ قليل الدسم

اليوم الثالث

مزيج من الخيارات التي تناولتها في اليوم الأول و الثاني، وبعد الثلاث ايام ينصح بوقف الرجيم لمدة 3 أيام ثم العودة مرة أخرى إن لزم الأمر.



