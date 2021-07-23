أستراليا تقر استخدام لقاح فايزر لتطعيم الأطفال من 12 لـ15 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت السلطات الأسترالية على استخدام لقاح فايزر/ بايونتيك المضاد لفيروس كورونا للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

ويأتي ذلك وفقا لما أخبر به وزير الصحة الأسترالي جريج هانت وسائل الإعلام، الجمعة.

وقال هانت لبرنامج صنرايز: "وافقت إدارة السلع العلاجية بعد منتصف الليل على استخدام لقاح فايزر لمن هم بين 12 و15 عاما".

وتابع الوزير أن المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين ستنظر بعد ذلك في هذه الموافقة.

يشار إلى أنه قد تم سابقا الموافقة على تقديم اللقاح لمن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر، وستكون هناك حاجة للحصول على الجرعتين، تفصلهما مسافة 21 يوما على الأقل.

وتواجه الحكومة الاتحادية الأسترالية انتقادات متزايدة بسبب بطء وتيرة التطعيم في الوقت الذي لا يزال أكثر من نصف سكان البلاد يخضعون حاليًا لحالة الإغلاق بسبب تفشي المرض في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وساوث أستراليا.

وتمكنت البلاد من كبح الجائحة إلى حد كبير من خلال فرض قيود صارمة للغاية، تضمنت الإبقاء على حدودها الدولية مغلقة مع استثناءات قليلة منذ مارس/ أذار 2020، لكن السلالة دلتا شديدة العدوى تفوقت على تلك القيود خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وسجلت أستراليا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 25 مليون شخص، أكثر من 32 ألف حالة إصابة و915 حالة وفاة منذ بدء الجائحة.

وتم تقديم أكثر من 10.6 مليون جرعة لقاح حتى الآن في البلاد، وفقًا للأرقام الصادرة، الخميس.