شكرا لقرائتكم خبر عن الدايت فى الصيف..5 نصائح تساعد على فقدان الوزن فى الأجواء الحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط فصل الصيف بالريجيم حيث تزدهر خلاله مساعى البحث عن حيل لإنقاص الوزن، وهناك بعض النصائح لإنقاص الوزن والبقاء على المسار الصحيح - دون أن تفوتك أي من الأوقات الجيدة، وفقا لتقرير موقع " eatthis".

1. لا تفوت وجبة الإفطار

تناول وجبة الفطور مهم حقًا لتحفيز عملية الأيض لديك، تخطي هذه الوجبة يجعل جسدك يتضور جوعا ويطلب المزيد من الغذاء.

2. اشرب قبل الأكل

اشرب كوبين من الماء قبل كل وجبة، هذا سيبقيك رطبًا وأقل عرضة للإفراط في تناول الطعام، تتبع خطة ترطيب جسمك طوال اليوم.

3. تناول الفواكه والخضراوات الطازجة

تناول وجبات خفيفة من الفاكهة أو الخضراوات مثل التوت والمانجو والخوخ والذرة والفلفل والطماطم بين الوجبات الأساسية، حيث إن جميعها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ويساعدك على التخلص من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام.

4. حافظ على النوم الجيد

من أهم طرق إنقاص الوزن في الصيف هو احترام حاجتك إلى النوم الجيد، بغض النظر عن مدى انشغالك، حيث تظهر الأبحاث أن الأشخاص المحرومين من النوم يتلقون حوالي 385 سعرًا حراريًا إضافيًا يوميًا، ربما بسبب اضطراب مستويات هرمون الليبتين والجريلين (الهرمونات التي تتحكم في الشبع والجوع).

5. اعتمد على البروبيوتيك

هناك سلالات معينة من البكتيريا الموجودة في بعض البروبيوتيك يمكن أن تحسن الشعور بالشبع وتعزز الحالة المزاجية، وينصح الأشخاص الذين حاولوا وفشلوا في خطة إنقاص الوزن لأسباب أخرى مثل مشاكل الجهاز الهضمى، بتناول الأطعمة التى تحتوى على البروبيوتيك لمساعدتهم فى التخلص من بعض الكيلوجرامات.