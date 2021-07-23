شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المناعة وسوء التغذية والتدخين أبرز أسباب الإصابة بالسل.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد موقع "health line"أن الإصابة بالسل ترجع إلى بكتيريا تسمى "المتفطرة السلية"، وهي بكتيريا تؤثر فى المقام الأول على الرئتين والجهاز العصبى المركزى، والجهاز اللمفاوى، والجهاز الدورى.

وذكر تقرير نشره الموقع أن الشخص يصاب عندما يستنشق البكتيريا المتفطرة السلية فى الرئتين، وأن هذه العدوى تبقى فى الرئتين والبكتيريا من خلال مجرى الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وتابع أن العدوى الأولية يمكن أن تكون خفيفة جدا، لدرجة أنك لن تدرك أنك مصاب، كما أن الشخص الذى لديه نظام مناعى صحى يحارب العدوى عن طريق مقاومة البكتيريا بعزلها في كبسولات صغيرة تسمى الدرنات، وتبقى البكتيريا حية ولا تنتشر إلى الأنسجة المحيطة بها أو إلى أشخاص آخرين، وهذا ما يعرف باسم مرحلة السل الكامنة .

ومن بين جميع الأشخاص الذين يصابون بالسل، يتطور لدى نحو 5% منهم السل النشط خلال سنتين بعد الإصابة الأولية ، كما أن 5% من الأشخاص المصابين بالسل الكامن لديهم قد يعانون من تطور السل النشط.

أسباب الإصابة بالسل

السل ينتقل من شخص لآخر من خلال الجسيمات المحمولة جوا، ولكن ليس من المؤكد الإصابة به عن طريق استنشاق الجسيمات المصابة، فهناك أشخاص لديهم أنظمة مناعية قوية من شأنها أن تدمر بسرعة البكتيريا بمجرد أن دخلت الجسم.

وهناك عدد من الأمراض التى تصيب الإنسان وتؤدى للسل ومنها :

1- فيروس نقص المناعة البشرية .

2- مرض السكر .

3- أمراض الكلى فى المرحلة النهائية .

4 -بعض أنواع السرطان

5- سوء التغذية .

6 الشيخوخة

7- تعاطى المواد المخدرة والكحول والتدخين .



التغذية السليمة ضروية لمكافحة السل

استخدام اللقاح يمكن أن يحمى الأطفال والرضع من المرض ، ولكن للأسف، يمكن أن يصاب البالغون بالسل بعد تلقى اللقاح.