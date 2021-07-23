بيروت - نادين محمد - بروز البطن، أو ما يعرف بالعامية بالكرش، مشكلة تعاني منها معظم السيدات. قد يخيل للبعض أنه وزن زائد، سمنة أو ما شابه من تسميات، لكن في الحقيقة، قد يكون سببه بعيداً كل البعد عن البدانة، فموقع البروز في البطن الناتج عن تكدس بعض الدهون يختلف من سيدة إلى أخرى وتتعدد أنواعه وأسبابه كذلك...

ما هي أنواع البطن لدى النساء؟



بطن التوتر



كما يوحي الاسم، هذا النوع من البطن لدى النساء ينتج عن الشعور الدائم بالتوتر. تتركز الدهون في هذا النوع من البطن النسائي في المنتصف ومحيط السرة، وعادة لا تكون لينة، بل تميل للصلابة.

للتخلص مما يعرف ببطن التوتر، ينصح بالاسترخاء قدر الإمكان والسير في الهواء الطلق، فالتمارين لشد المعدة لن تجدي نفعاً.



بطن الأمومة



من الطبيعي أن يترك الحمل والإنجاب آثاراً في البطن، فبعد الولادة

يسقط الرحم نتيجة ثقل الحمل، وليعود إلى حجمه الطبيعي، يستغرق الأمر 6 أسابيع على الأقل، لذا على المرأة التي تمتلك هذا النوع من البطن النسائي، ألا تقلق وتحاول الحصول على بطن مشدود قبل هذه المدة، فلتنتظر شهرين إلى 3 قبل مباشرة التمارين الرياضية التي تعيد تدريب قاع الحوض، فهي بمثابة مشد طبيعي للبطن من الداخل إلى الخارج. بالمقابل ينصح بالابتعاد عن تمارين البطن، لأنها تعمل على فصل ما يعرف بعضلات الخط الأبيض التي تتكون بعد الولادة عند أسفل خط منتصف البطن. إضافة إلى ذلك على المرأة التي تمتلك ما يسمى ببطن الأمومة أن تتبع نظاماً غذائياً يرتكز على الدهون الصحية التي تتوفر في المكسرات، زيت الزيتون، الأفوكادو، السمك... لأنها تساعد على حرق الدهون وامتصاص الفيتامينات من الطعام.

بطن الانتفاخ



هو نوع من أنواع البطن النسائي، غالباً ما تلاحظه المرأة في المساء، فعند الاستيقاظ يبدو البطن مسطحاً خلافاً لما يبدو عليه في ساعات ما بعد الظهيرة والليل، وهذا يعود إلى:

• تناول أصناف من الأطعمة التي تتسبب بارتباك في المعدة، كالخبز، المعكرونة، المعجنات، الحبوب، الحلويات ومنتجات الألبان المصنعة، مثل الجبن، اللبن، الزبدة....

• إضافة الملح الذي يسبب احتباس السوائل في الجسم.

• الإفراط في تناول الطعام، خاصة الغني بالكربوهيدرات والدهون.

• تناول المشروبات الغازية.

• اضطرابات في عملية الهضم، وهذا مرده إلى الطريقة الخاطئة في تناول الوجبات، ينصح بأن تكون وجبة الإفطار أكبر الوجبات وبتجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، هذا إضافة إلى ضرورة مضخ الطعام جيداً.

إلى ذلك، وللتخلص مما يعرف ببطن الانتفاخ الذي عادة ما يكون مؤشراً لعدم توازن البكتيريا المفيدة فى الأمعاء، لا بد من إعادة ملء هذه البكتيريا الصديقة، من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على بريبيوتيك Probiotics، كالثوم والبصل.

أما بالنسبة للتمارين ينصح بالاستلقاء على الظهر والاسترخاء كل صباح والتنفس بعمق من البطن 10 مرات. وبعد الطعام، يفضل بممارسة رياضة المشي لتحفيز عملية الهضم.

البطن الهرموني



يظهر هذا النوع في الجزء السفلي من البطن بسبب خلل في الهرمونات نتيجة كسل أو فرط في نشاط الغدة الدرقية، الإصابة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، احتباس السوائل المرافق للدورة الشهرية، إضافة إلى التغييرات الهرمونية المرافقة لانقطاع الطمث.

البطن الناتىء



يعرف أيضاً بمصطلح الجيب الناتىء، وهو نوع من أنواع البطن النسائي، يظهر على هيئة كتلة صغيرة عند أسفل البطن، خاصة لدى النساء اللواتي يمارسن مهناً تتطلب الجلوس لفترات طويلة.

للتخلص من هذا النوع من البطن النسائي، ينصح بالوقوف كل ساعة لبعض الوقت، والمشي أيضاً رياضة مفيدة لإزالته، كذلك تمرينات الضغط التي يتم فيها الاستلقاء على الأرض ولاستراحة على الساعدين ومن ثم دفع الأرض ورفع الجسم على المرفقين وأصابع القدمين.

ينصح أيضاً بتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والألياف التي تساهم في تفكيك الدهون، كاللحوم، الدجاج، السمك، الخضراوات الورقية الخضراء، نخالة الشوفان والحبوب الكاملة.



بطن الطبقات





عادة ما يتحول النوع السابق من البطن النسائي، أي البطن الناتئ إلى معدة تتكدس فيها طبقات من الدهون بسبب الجلوس لفترات طويلة، التوتر وتناول السكريات.

للتخلص من بطن الطبقان، لا بد من الامتناع عن تناول الحلويات والدهون واستبدالها بالخضراوات، الحبوب، الأطعمة الغنية بالألياف والبروتينات، هذا إضافة إلى ممارسة الرياضة، كتمارين الكارديو، المشي السريع لمدة ساعة يومياً، السباحة وركوب الدراجة الهوائية.

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