بيروت - نادين محمد -



إذا كانت هناك قاعدة ذهبية واحدة يجب عليك اتباعها لإنقاص الوزن - فهي "شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا!" لا يكاد يوجد أي خلاف حول أن شرب الماء يساعد على خسارة الوزن.



يؤثر الماء العادي على فقدان الدهون بأكثر من طريقة - فهو يساعد على طرد السموم ، ولا يحتوي على سعرات حرارية على الإطلاق ، ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ويبقي الجوع تحت السيطرة.

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نظرًا لأن جسم الإنسان يتكون من حوالي 60٪ من الماء ، يصبح من الضروري للغاية تشغيل جميع الوظائف الرئيسية في الجسم ، من الهضم إلى عمل الهرمونات وإنزيمات حرق الدهون في الجسم. بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام ، فإن الماء الكافي مهم لوظيفة العضلات، وكذلك لتعزيز عملية حرق الدهون.

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كيف يساعد الماء في إنقاص الوزن؟

1. يحد الشهية:

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عندما تشرب كمية كافية من الماء تتوسع المعدة ويشعر المخ أن البطن ممتلئ ، مما يقلل من مستوى هرمون الجوع. أيضًا ، في معظم الأوقات ، يخلط الناس بين إشارات الجوع والعطش ، وقد يتناولون في الواقع وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية في حين أنهم في الواقع يحتاجون فقط إلى الماء!

2. التخلص من السموم:

عندما تشرب كمية كافية من الماء ، فإن الجسم يعمل بشكل جيد حقًا لطرد السموم ، وتخفيف أعراض الانتفاخ والإمساك.

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3. تسريع تحلل الدهون:

تسمى عملية حرق الدهون "تحلل الدهون" ، والخطوة الأولى في هذه العملية هي "التحلل المائي" حيث يمتزج الماء مع جزيئات الدهون لتكوين الجلسرين وثلاثة أحماض دهنية. بعد هذه العملية يحدث التحويل إلى شكل طاقة من الدهون.





4. الماء يجعل التمرين أكثر كفاءة من خلال تنظيم درجة حرارة الجسم ومنع إجهاد العضلات. كما أنه يمنع الجفاف ، كما أنه يشحم المفاصل ، ويقلل من مخاطر الإصابة.

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5. يمنع احتباس الماء:

مع الجفاف يأتي احتباس الماء ، وعندما تشرب كمية كافية من الماء ، تتجدد مخازن المياه ، ولا تحتفظ الخلايا بالمياه الزائدة.

أفضل الأوقات لشرب الماء لتسريع فقدان الوزن:

1. مباشرة بعد الاستيقاظ:

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استبدل هذا الفنجان من القهوة أو الشاي فور استيقاظك بكوب من الماء الدافئ لتنشيط الأعضاء الداخلية وطرد السموم. نظرًا لأنك تستيقظ في حالة جفاف بعد فترة طويلة من النوم ، فإنها تحتاج إلى كمية جيدة من الماء لإعادة الترطيب وتعزيز عملية التمثيل الغذائي. كما أنه يساعد في تطهير النظام.

2. خلال التمرين:

احصل على أقصى استفادة من التمرين عن طريق احتساء الماء طوال فترة التمرين لأن فقدان 2٪ فقط من الماء من خلال العرق يمكن أن يقلل من أداء التمرين بنسبة 25٪. احتفظ بزجاجة ماء دائمًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة.

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3. بعد التمرين:

كما ذكرنا سابقًا أيضًا ، مع التمرين ، يميل المرء إلى فقدان الماء من خلال العرق ، وبالتالي يصبح من المهم تعويض الماء المفقود ، كما أنه يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب إلى المعدل الطبيعي.

4. نصف ساعة قبل الوجبة:

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يمكن لشرب كوب من الماء قبل الوجبة أن يجعلك تشعر بالشبع مع كمية أقل من الطعام ويمنع الإفراط في تناول الطعام..

5. مع الأطعمة الغنية بالألياف:

نعلم جميعًا أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف أمر رائع لفقدان الوزن ، ولكن هل تعلم ، لكي تعمل الألياف بشكل صحيح ، فإنها تحتاج إلى كمية جيدة من الماء. يساعد شرب الماء مع الأطعمة الغنية بالألياف على الهضم ، وتجنب الإمساك ، ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل



