للتغلب على نقص الطاقة...أغذية مضادة للإرهاق

بيروت - نادين محمد -

هل أنت متعب طوال الوقت؟ أطعمة عديدة مليئة بـ الفيتامينات ومضادات الأكسدة تحارب الإرهاق والكسل عليك إدخالها إلى نظامك الغذائي لتمنحك الطاقة.

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الزعفران يقدم تأثيرات مضادة للاكتئاب، ولكنه أيضاً منشط ممتاز لجهاز المناعة. كما أنه فعال للغاية ضد الإجهاد والتعب الجسدي عند تناوله مع الحليب.

- العسل

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منبه يحارب الإرهاق وتحسين مقاومة الإجهاد ومصدر ممتاز للمعادن مثل الكالسيوم والحديد والسيليكون والفوسفور وغيرها من الفيتامينات، وخاصة فيتامينات ب.

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غني بالفيتامينات، ويحتوي الزنجبيل على العديد من المعادن، اشرب كوباً من الماء على الفور مع نصف ليمونة معصورة وسنتيمتر من الزنجبيل المبشور.



- الشوكولاتة

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غنية بمادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للبكتيريا. كما أنه يحتوي على فيتامينات A وB6 وC التي تحفز إنتاج مادة التورين التي لها دور كما أنها مضاد للعدوى.

يحتوي الكاكاو أيضاً على فيتامين د والمغنيسيوم والزنك والمنغنيز والنحاس والسيلينيوم، وكلها من الفيتامينات المضادة للإرهاق.

- المكسرات

المكسرات غنية بالمغنيسيوم (366 مجم لكل 10 جرامات) وهي تكفي لتوفير احتياجاتنا اليومية من السيلينيوم، وهو عنصر نادر يلعب دوراً أساسياً في عمل الجهاز المناعي والغدة الدرقية...

- الكيوي

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فيتامين C، يساعدنا على محاربة التعب. اثنان من الكيوي الطازج على الإفطار هو رد الفعل الذي يجب عليك اتباعه عندما تشعر بالفراغ.

- الموز

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الموز غني بالدوبامين والسيروتونين، وهما ناقلان عصبيان لهما دور في التكيف مع الإجهاد ومهمان لعمل الجهاز العصبي.

هذه البذور الصغيرة هي مصدر كبير للطاقة. إنها مليئة بالفيتامينات والمعادن والبروتينات ومضادات الأكسدة والألياف.

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