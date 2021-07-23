شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتقليل الانتفاخ بعد تناول اللحوم فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى البعض من الانتفاخ بعد تناول اللحوم فى العيد، وتساعد التمارين والمكملات والتدليك فى تقليل الانتفاخ بسرعة، فى هذا التقرير نتعرف على 6 طرق لتجنب الانتفاخ بعد تناول الفتة واللحوم فى عيد الأضحى، بحسب موقع medicalnewstoday.

1. جرب وضعيات اليوجا

بعض وضعيات اليوجا تساعد عضلات البطن على إطلاق الغازات الزائدة من الجهاز الهضمي، ما يمكن أن يقلل من الانتفاخ، يمكن أن تساعد وضعية الطفل ووضعية القرفصاء الأشخاص على تخفيف تراكم الغازات بسرعة.

2. استخدم كبسولات النعناع

قد تكون كبسولات زيت النعناع مفيدة أيضا لعسر الهضم والغازات ذات الصلة.

3. جرب تدليك البطن

يمكن أن يساعد تدليك البطن فى تحريك الأمعاء، التدليك الذى يتبع مسار الأمعاء الغليظة مفيد بشكل خاص، يمكن للأشخاص اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك: وضع اليدين فوق عظم الورك الأيمن، فرك فى حركة دائرية مع الضغط الخفيف نحو الجانب الأيمن من القفص الصدري.



تدليك البطن

4. استخدم الزيوت العطرية

اختبرت دراسة من عام 2016 فعالية المكملات التى تحتوى على مزيج من زيت الشمر والكركمين الأساسي، فى 116 شخصًا يعانون من القولون العصبى الخفيف إلى المتوسط بعد 30 يومًا ، وأبلغ العديد من الأشخاص عن تحسن فى أعراض القولون العصبى ، بما فى ذلك الانتفاخ وآلام البطن.



الزيوت العطرية