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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب وتشخيص ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجد البعض صعوبة في التنفس وهم مستلقون على السرير للراحة، وعندما يستيقظون يكون تنفسهم طبيعيا ولكنه ينقطع فقط في الوضع الأفقي، قد يكون هذا مؤقتًا أو قد يعاني بعض الأشخاص من هذا بانتظام، فى التقرير التالى نتناول أسباب وأعراض ضيق التنفس وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
ما أعراض ضيق التنفس؟
- صعوبة التنفس عند ممارسة الرياضة أو إجهاد جسدك.
- زيادة الوزن المفاجئة غير المبررة.
- التعب المزمن أو التعب الشديد.
ضيق التنفس
- تورم في القدمين والكاحلين.
- ضيق التنفس أثناء الاستيقاظ.
ما الذي يسبب ضيق التنفس؟
- عندما يكون قلبك غير قادر على ضخ كمية كافية من الدم إلى الرئتين ، يحدث ضيق التنفس.
- يؤدي ضعف تدفق الدم إلى فشل القلب.
- يؤدي ارتفاع ضغط الدم واعتلال عضلة القلب وبعض أمراض القلب الأخرى أيضًا إلى ضيق التنفس أثناء النوم.
ضيق التنفس
- استنشاق هواء سام أو ملوث يزيد من تسمم الرئة.
- الوذمة الرئوية في المرتفعات.
كيف يتم تشخيص ضيق التنفس؟
فحص الدم:لتحديد مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في عينة الدم. بالنسبة للحالة المشتبه بها ، سيقوم الطبيب أيضًا بالتحقق من وجود "ببتيد ناتريوتريك" من النوع ب (BNP) والذي يشير إلى وجود سائل داخل الرئتين يسبب مشكلة في القلب.
ضيق التنفس
الأشعة السينية:لمعرفة ما إذا كان هناك سائل داخل الرئتين، ومخطط صدى القلب، وبعد نتائج هذه التشخيصات ، يمكن للطبيب أن يخبرنا عن السبب الدقيق وعلاج الحالة.