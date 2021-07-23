شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أعراض وأسباب وتشخيص ضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجد البعض صعوبة في التنفس وهم مستلقون على السرير للراحة، وعندما يستيقظون يكون تنفسهم طبيعيا ولكنه ينقطع فقط في الوضع الأفقي، قد يكون هذا مؤقتًا أو قد يعاني بعض الأشخاص من هذا بانتظام، فى التقرير التالى نتناول أسباب وأعراض ضيق التنفس وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

ما أعراض ضيق التنفس؟

- صعوبة التنفس عند ممارسة الرياضة أو إجهاد جسدك.

- زيادة الوزن المفاجئة غير المبررة.

- التعب المزمن أو التعب الشديد.



ضيق التنفس

- تورم في القدمين والكاحلين.

- ضيق التنفس أثناء الاستيقاظ.