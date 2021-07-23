شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق منزلية فعالة لعلاج التسمم الغذائى وتحسين الهضم فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الأعراض الشائعة للتسمم الغذائي الغثيان والقيء والإسهال، وفى السطور التالية 10 علاجات منزلية لعلاج التسمم الغذائي، وفقا لما نشر موقع timesofindia.

خل التفاح

تحارب الخصائص المضادة للبكتيريا لخل التفاح البكتيريا المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء والمسئولة عن التسمم الغذائي، كل ما عليك فعله هو إضافة 1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى الماء وخلطه جيدًا، للتخلص من التسمم الغذائي.

الزنجبيل والعسل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للميكروبات، فهو يساعد على تحسين امتصاص العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على الهضم، ويستخدم العسل لتسريع عملية الشفاء، ويساعد العسل والزنجبيل معًا على التخلص من الغثيان والقيء الأعراض الشائعة للأمراض المنقولة بالغذاء.



الزنجبيل والعسل

الثوم

يشتهر الثوم بخصائصه المضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات، تناول فص ثوم طازجا عن طريق بلعه بالماء، لتطهير معدتك.

الليمون

يستخدم عصير الليمون لشفاء الجسم بشكل عام لأنه مصدر غني بمضادات الأكسدة، ومن المعروف أيضًا أنه يساعد على الهضم، يساعد خلط نصف ليمونة مع كوب من الماء في علاج التسمم الغذائي.

الجوافة والكيوى

تعرف مصادر فيتامين سي بخصائصها المضادة للأكسدة، يساعد في التخلص من البكتيريا والسموم من الجسم، سيساعدك تناول الفواكه مثل البرتقال والجوافة والكيوي وغيرها من الفواكه الغنية بفيتامين سي على علاج التسمم الغذائي.

زيت الزعتر و الأوريجانو

يمكنك استخدام زيت الزعتر أو زيت الأوريجانو ، قم بخلط قطرة واحدة من الزيت في كوب من الماء وتناوله 1-2 مرات في اليوم، تتمتع هذه الزيوت بخصائص ممتازة مضادة للميكروبات تساعد في علاج التسمم الغذائي.