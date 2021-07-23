شكرا لقرائتكم خبر عن ما الإسعافات الأولية اللازمة فى حالات انخفاض السكر المفاجئ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض السكر في الدم هو حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم أقل من المعتاد، وغالبا ما يرتبط نقص السكر في الدم بداء السكرى، غير أنه يمكن لعقاقير أخرى ولمجموعة متنوعة من الحالات المرضية أن تسبب انخفاض السكر في الدم لدى الأشخاص غير المصابين بداء السكر.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يحتاج نقص السكر في الدم إلى علاج فوري عندما تكون مستويات السكر في الدم منخفضة، بالنسبة للعديد من الأشخاص يجب أن تكون قراءة سكر الدم الصائم 70 ميليجرام لكل ديسيلتر (ملغم/ دل)، أو 3.9 مليمول لكل لتر (مليمول/ لتر).

ينطوي العلاج على إعادة مستوى السكر في الدم إلى المعدل الطبيعي على نحو سريع، إما بتناول الأطعمة الغنية بالسكر أو بتناول الأدوية، يتطلب العلاج طويل الأمد تحديد سبب نقص السكر في الدم وعلاجه.

ومن علامات انخفاض نسبة السكر فى الدم: "سرعة دقات القلب، الارهاق، شحوب الجلد، الارتعاش، القلق، التعرق، الجوع، وخز فى الشفتين، عدم وضوح الرؤية، فقدان الوعى".

وهناك إسعافات أولية لإنقاذ مرضى انخفاض السكر سريعا وهى:

1:تناول أو اشرب من 15 إلى 20 جرامًا من الكربوهيدرات سريعة المفعول، وهذه هي الأطعمة السكرية الخالية من البروتين أو الدهون التي تتحول بسهولة إلى سكر في الجسم.

جرب أقراص الجلوكوز أو الجيلي وعصير الفاكهة .

2: ينصح بإعادة فحص مستويات السكر في الدم كل 15 دقيقة بعد العلاج، إذا كانت مستويات السكر لا تزال أقل من 70 ملجم/دل (3.9 ملليمول/لتر)، فينبغي تناول أو شرب 15 إلى 20 غرامًا أخرى من الكربوهيدرات سريعة المفعول، ومن ثم إعادة فحص مستوى السكر مرة أخرى خلال 15 دقيقة، وينبغي تكرار هذه الخطوات إلى أن يصبح سكر الدم أعلى من 70 ملجم/دل (3.9 ملليمول/لتر).

تناول وجبة خفيفة أو وجبة كاملة، بمجرد أن يصبح سكر الدم طبيعيًا، يمكن أن يساعد تناول وجبة خفيفة أو وجبة كاملة في استقراره وتجديد مخزون الجليكوجين في الجسم.

يمكن اعتبار نقص السكر في الدم حالة خطيرة إذا احتجت إلى مساعدة من أحدهم للتعافي، فإذا كنت لا تستطيع تناول الطعام على سبيل المثال فقد تحتاج إلى حقن الجلوكاجون أو الجلوكوز من خلال الوريد.