شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة لإنقاص الوزن دون ترك طعامك المفضل.. تناول أطباق أصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون إلى التزام نظام غذائى لإنقاص الوزن، غير أن هناك قواعد ينبغى التقيد بها تتضمن تناول طعام صحي كما أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

اعرف القيمة الغذائية لطعامك:قبل أى شىء يجب أن تعرف القيمة الغذائية الموجودة في النظام الغذائي، قبل البدء في تناول أي فاكهة أو خضراوات، وهناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواد الغذائية المفيدة، والتي يمكن أن تكون لذيذة وصحية في نفس الوقت.

تناول طعامك دون توتر: لا تتوتر أثناء تناول طعامك، غالبا ما يميل الناس إلى تناول الطعام عندما يتعرضون للتوتر أو من خلال ساعات العمل. تناول طعامك دون توتر: لا تتوتر أثناء تناول طعامك، غالبا ما يميل الناس إلى تناول الطعام عندما يتعرضون للتوتر أو من خلال ساعات العمل.

الأطعمة الغنية بالألياف

خذ أطباق أصغر من الطعام: يمكن أن يساعد تقليل كمية هذا الطعام أيضا، خذ أطباق أصغر ستقلل تلقائيًا من كمية المواد الغذائية التى يتلقاها جسمك.

ثق في جسدك : ما يفتقده الناس في الغالب هو أنهم ينظرون إلى الآخرين للحصول على الشكل المثالي للجسم، ومن المهم أن تكون واثقًا بنفسك كن واثقًا من جسمك وشكلك.



اشعر بالثقة في جسدك

تناول الأطعمة الغنية بالألياف : يجب عليك تناول الأطعمة الغنية بالألياف تدوم لفترة أطول مما يعني أنك تشعر بالامتلاء لفترة أطول من الوقت.

المراقبة الذاتية :قم بإنشاء خطة النظام الغذائي الخاصة بك مع جميع المعلومات وحاول اتباع أفضل خطة مناسبة لك، مراقبة نظامك الغذائي بنفسك أمر بالغ الأهمية.