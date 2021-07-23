صحة ورشاقة

خبراء التغذية: احذر هذه المشروبات تضر صحتك

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القاهرة - سامية سيد - سواء كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحصول على صحة أفضل، فمن المحتمل أنك فكرت في تجديد عاداتك الغذائية من قبل، ومع ذلك ، ليس فقط ما هو موجود في طبقك هو الذي يمكن أن يساهم في زيادة وزنك واعتلال صحتك، فما تشربه يمكن أن يكون له نفس الدور في تحديد أهدافك الصحية واللياقة البدنية.

وبحسب ما نشره موقع " Eat This, Not That" إذا كنت ترغب في التمتع بصحة أفضل بسرعة ، فاكتشف المشروبات التي يقول أخصائيو التغذية إنها تدمر جسمك.

مشروبات
الماء المنكه 

يقول  Kristian Morey ، اختصاصي التغذية السريرية في مركز طب الغدد الصماء في مركز Mercy Medical: "الماء المنكه قد يبدو عاديا ولكنه في الواقع مليء بالسكر حيث تحتوي الزجاجة سعة 20 ملل على 57 جرامًا من السكر، وهو أكثر من الكمية اليومية الموصى بها."

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الصودا الدايت

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قد تكون صودا الدايت خالية من السعرات الحرارية، لكن هذا لا يعني أنها لن تسبب آثارًا سيئة على صحتك، ويقول تريستا بيست ، آر دي، اختصاصي التغذية : "يختار العديد من المستهلكين المشروبات الغازية الخاصة بالحمية كوسيلة لخفض السعرات الحرارية وإضافة السكر، ولكن هذا للأسف يؤدى إلى استبدال مشكلة واحدة بأخرى، فالمشروبات الغازية الدايت تحتوى على سكراللوز هذا المُحلي الاصطناعي الذى يقلل من كمية بكتيريا الأمعاء الصحية وهذا التأثير الجانبي يزيد من احتمالية الانزعاج والتهيج المعدي المعوي".

شاي الفقاعات

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شاي الفقاعات أو البابل تي والمعروف كذلك باسم شاي الحليب اللؤلؤي أو شاي بوبا تم اختراعه لأول مرة في تايوان ويتم إعداد شاي الفقاعات دائما بمكونات أساسها الشاي سواء الأسود أو الأخضر مع إضافة عصير فاكهة طازج أو حليب.

تقول ميجان بيرد من The Oregon Dietitian "عادة ما تكون محملة بالسكريات المضافة، والحليب المكثف المحلى، والمواد الحافظة، والنكهات الاصطناعية من أسوأ المشروبات لصحتك". "

 

ماء الفيتامين

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 يحتوي ماء الفيتامين على 120 سعرًا حراريًا في الزجاجة، وكلها تأتي من السكر.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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