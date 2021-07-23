شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ثقب الجهاز الهضمى.. الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعنى ثقب الجهاز الهضمي وجود قطع على طول الطريق من خلال المعدة أو الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الدقيقة، ويمكن أن يكون نتيجة لعدد من الأمراض المختلفة، بما في ذلك التهاب الزائدة الدودية ويمكن أن يكون أيضًا نتيجة لصدمة، مثل جرح سكين أو جرح بطلق ناري. قد يحدث ثقب أيضًا في المرارة، و يمكن أن يكون لهذا أعراض مشابهة لأعراض ثقب الجهاز الهضمي.

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك أعراض تدل على ثقب الجهاز الهضمي، وهى التالي:

1:ألم شديد في المعدة.

2:قشعريرة.

3:حمى.

4:غثيان.

5:تقيؤ.

عندما يكون لديك ثقب في الجهاز الهضمي ويحدث التهاب الصفاق ، فإن البطن تشعر بألم شديد، وغالبًا ما يزداد الألم سوءًا عندما يلمس شخص ما المنطقة أوعندما يتحرك المريض، يقل الألم بشكل عام عند الاستلقاء.

ومن أبرز أسباب ثقب الجهاز الهضمى التالي:

1:التهاب الزائدة الدودية ، وهو أكثر شيوعًا بين كبار السن.

3:قرحة المعدة.

3:حصى المرارة.

4:عدوى المرارة.

5:أمراض الأمعاء الالتهابية مثل داء كرون أو التهاب القولون التقرحي ، وهي أقل شيوعًا.

6:سرطان في الجهاز الهضمي.

7:قرحة المعدة بسبب تناول الأسبرين والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات والمنشطات (أكثر شيوعًا عند كبار السن).

8:ابتلاع الأجسام الغريبة أو المواد الكاوية.