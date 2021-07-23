شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب النسيج الخلوى الأنفى؟ تعرف على طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأنف والوجه من أكثر المناطق عرضة للالتهاب وخاصة التهاب النسيج الخلوى، وذلك لامتصاصها الكثير من الغبار والملوثات من البيئة المحيطة، مما يجعل الشخص عرضة لبعض الفيروسات والبكتيريا والفطريات، ويعتبر الالتهاب الخلوى الأنفى حالة طبية تسببها عادة عدة أنواع من البكتيريا ويؤثر على الأنسجة الرخوة تحت الجلد، ويصعب على الشخص العادى تشخيصها ولابد من اللجوء للطبيب المختص للتعرف على طبيعة الإصابة ووصف العلاج اللازم لها.

ووفقا لتقرير منشور على موقع "health line" فإن أبرز أعراض التهاب النسيج الخلوى الأنفى:

1 تورم الجلد وسخونة فى الأنف.

2 انتشار البثور أيضا بمنطقة الأنف .

3 الإصابة بالحمى أحيانا .

4 الشعور بالصداع الدائم .

5 انخفاض ضغط الدم.

وأوضح التقرير أن هناك أنواعا مختلفة من البكتيريا التى يمكن أن تسبب هذه الحالة الطبية فى منطقة الأنف، وقد يحدث أيضا التهاب النسيج الخلوى الأنفى بسبب لدغة من الحشرات، أو إصابة بكتيرية عند النزول تحت الماء والإصابة بالعدوى، مؤكدا ضرورة الاهتمام باستشارة الطبيب فى حالات إحمرار الأنف التى يتجاهلها الكثير من الأشخاص على اعتبار أنها دور برد عادى.

كما أشار التقرير إلى أن أبرز العلاجات اللازمة لهذه الحالة هى البقاء فى المنزل لمدة لا تقل عن 4 أيام للابتعاد عن أى أتربة أو ملوثات أو عوامل بيئية أخرى تساهم فى انتشار البكتيريا، بالإضافة إلى استشارة الطبيب لأخذ المضادات الحيوية اللازمة لقتل البكتيريا والعدوى، حتى لا يتسبب إهمالها فى حدوث مضاعفات تؤثر على الشخص المصاب بصورة أكبر .