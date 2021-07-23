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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أطعمة دهنية قد تسبب سرطان القولون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الدراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء والقولون..
خلال التقرير التالي نتحدث عن الأطعمة الدهنية، التى يمكن أن تسبب سرطان القولون، حسب ما نشر من موقع تايمز أوف إيديا.
اللحوم الحمراء:
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعتقد أن المكونات الغذائية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء من عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون، ويعتقد أن النظام الغذائي يؤثر بشدة على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وقد تؤدي التغييرات في العادات الغذائية إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان.
الحلويات والمشروبات
تشتمل الحلويات والمشروبات، على نسبة كبيرة من السكر، يمكن تناول الخضراوات والفواكه واللحوم الخالية من الدهون، فقد تساهم السكريات في الإصابة بالسمنة وهي عنصر أساسي وخطر كبير للإصابة بسرطان القولون.
الأطعمة المقلية..
الأطعمة المقلية الدهنية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض سرطان القولون بشكل سريع، لأنه من الصعب هضم الأطعمة الدهنية الثقيلة فتظل في المعدة فترة طويلة.