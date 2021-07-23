تعرف على أطعمة دهنية قد تسبب سرطان القولون

خلال التقرير التالي نتحدث عن الأطعمة الدهنية، التى يمكن أن تسبب سرطان القولون، حسب ما نشر من موقع تايمز أوف إيديا.

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدراسة أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء والقولون..

اللحوم الحمراء:

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يعتقد أن المكونات الغذائية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء من عوامل خطر الإصابة بسرطان القولون، ويعتقد أن النظام الغذائي يؤثر بشدة على خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وقد تؤدي التغييرات في العادات الغذائية إلى تقليل خطر الإصابة بالسرطان.