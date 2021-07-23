شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التهابات العين.. التهاب الملتحمة ومشاكل الجيوب الأنفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر أمراض العين عادة بين الفصول على مدار العام، باختلاف الأعراض، وهناك الكثير من الأسباب وراء التعرض لآلام العين، والشعور بالحكة والالتهاب فيها، ووفقا لموقع "health line " فإن أسباب التهاب العين تتنوع وفقا للعوامل الجوية أو الأسباب التى تتعلق بمرض يصيب العين بسبب نقص بعض الفيتامينات والمعادن المغذية بالجسم .

وأضاف التقرير أن أسباب آلام العين متعددة ومن أبرزها :

1-مشاكل فى العين مثل العدوى، أو تهيج، أو الإصابة .

2-دخول جسم غريب فى العين يسبب التهابها وآلامها .

3- التهاب الملتحمة.

4- إصابة القرنية بأي من العوامل الخارجية .

5-ارتفاع ضغط العين .

6- الصداع النصفى ويعتبر من أسباب آلام العين .

7- مشاكل الجيوب الأنفية .



الصداع النصفى

وأشار التقرير إلى أنه فى حالة استمرار الألم لفترات طويلة لابد من استشارة الطبيب المختص على الفور للتدخل العلاجى السريع والحفاظ على صحة العين من المرض أو أى التهاب لا يستجيب للشفاء فى فترة زمنية قصيرة، أما فى حالة الأعراض الطارئة فمن الممكن أخذ قسط من الراحة للعين، وعمل الكمادات الدافئة، وإغلاقها كل ساعتين على الاقل 15 دقيقة، واستخدام بعض الأدوية البسيطة اللازمة لراحة العين وفقا لما يراه الطبيب.

وأوضح التقرير أن العين من أعضاء جسم الانسان التى تتأثر سريعا باختلاف العوامل الجوية سواء بالحرارة المرتفعة أو الرياح الشديدة والأتربة، أو غيرها.