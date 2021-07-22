صحة ورشاقة

200 مليون ملقحون بالكامل ضد كورونا في أوروبا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أن 200 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تلقوا طعومهم بالكامل ضد ، أي أكثر من نصف السكان الراشدين.

وكانت المفوضية قد حدّدت هدف تلقيح 70% من الراشدين هذا الصيف.

وقالت متحدثة باسم المفوضية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي: "حتى اليوم، يوجد 200 مليون شخص ملقحين بالكامل في الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل "نسبة 54,7% من الراشدين" الملقحين بالكامل، عبر حصولهم على الجرعتين المطلوبتين أو على جرعة واحد من لقاح "جونسون آند جونسون".

وقالت المتحدثة: "لدينا 68,4% من الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعتهم الأولى" مشيدةً بهذا "التقدم الملموس جداً".

وأضافت: "نحن الآن من بين مناطق العالم التي سجّلت أعلى معدّلات تلقيح. لكن من المهمّ أن يكون هذا التقدم موزّعاً بشكل أكثر توازناً كي لا توجد مناطق حيث يمكن للفيروس أن ينتشر ويتحوّر".

وبحسب بيانات رسمية جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية، أعطت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 440 مليون جرعة من اللقاحات، أي 98,4 جرعة لكل مئة نسمة، فيما أعطت الولايات المتحدة 102,4 جرعة لكل مئة نسمة.

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أعلنت في العاشر من يوليو/ تموز أن الاتحاد الأوروبي يملك ما يكفي من الجرعات لتلقيح "ما لا يقلّ عن 70% من السكان الراشدين هذا الشهر".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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