شكرا لقرائتكم خبر عن أسهل طريقة لخفض ضغط الدم.. تحكم فى تناول الأغذية مرتفعة الأملاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الإصابة بارتفاع ضغط الدم قد لا تظهر العواقب الضارة له حتى حدوث الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، فإذا كنت تعلم أنك تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن أسهل ما يمكنك فعله يوميًا لخفض القراءة هو تقليل الملح فى طعامك، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

من جانبه، يوضح طبيب القلب الوقائي الدكتور لوك لافين أن العديد من الدراسات أظهرت أن النظام الغذائي منخفض الصوديوم أو الملح له نفس تأثير أدوية الضغط، فربما يكون تقليل تناول الملح هو أهم طريقة لخفض ضغط الدم.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) باختيار خيارات منخفضة الملح عندما يتعلق الأمر بشراء أطعمة مثل البيتزا أو الكاتشب أو الحبوب والوجبات الجاهزة، كما يجب عليك أن تكون حذرًا من تناول الأسماك المعالجة التي يمكن أن تحتوي على نسبة عالية من الملح، والأمر ينطبق أيضًا على اللحوم المصنعة، وقد يكون من المفيد التحقق من ملصقات التغذية لمحتوى الملح على عبوات الطعام التى يتم شراؤها.

كما حذرت هيئة الخدمات الصحية البريطانية من تناول أطعمة مثل صلصة الصويا والخردل والمخللات والمايونيز وغيرها من صلصات على مائدة الطعام، لأنها قد تكون غنية بالملح، مشيرة إلى أنه بدلاً من إضافة الملح إلى الطعام لإضفاء المزيد من النكهة له يمكن استبداله بالتوابل والأعشاب التى تؤدى نفس الدور، مثل الفلفل الأسود والثوم والزنجبيل والفلفل الحار لجعل الطعام أكثر مذاقًا.

- كيف يسبب الملح ارتفاع ضغط الدم؟

يقول مركز الضغط في المملكة المتحدة إن تناول الكثير من الملح هو أكبر سبب لارتفاع ضغط الدم، لأنه يحبس الماء فى الجسم مما يؤدي إلى زيادة كمية الماء في الدم، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية، ما يترتب عليه ارتفاع ضغط الدم، وإذا كنت تعانى بالفعل من ارتفاع ضغط الدم فإن استهلاك الكثير من الملح سيرفعه أكثر وسيبطل عمل أدوية الضغط.