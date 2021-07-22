شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة غذائية للمرأة الحامل للحفاظ على صحتها والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي صحي مهم للحفاظ على صحة الطفل والأم أثناء الحمل، ومن الضروري الانتباه إلى ما يجب تناوله، ويساعد استهلاك الفوليك أسيد أثناء الحمل في منع العيوب الخلقية، كما ينصح بشدة باستهلاك منتجات الألبان أثناء الحمل ويمكن أن تساعد اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج في تلبية متطلبات البروتين اليومية دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

ووفقا لتقرير لموقع time now news تتطلب فترة الحمل الاهتمام بصحة الطفل والأم، يجب أن يكون النظام الغذائي للأم منظمًا بدرجة عالية، بحيث يكون آمنًا وقادرًا على تزويد الطفل والأم بالتغذية الأساسية لمساعدتهما على البقاء بصحة جيدة، في حين أن هناك أشخاصًا يتبعون أنماطًا غذائية تركز على تلبية المتطلبات الجسدية ، فقد يختار بعض الأشخاص أيضًا نوعًا معينًا من النظام الغذائي لتحقيق بعض النتائج.

الأطعمة التي يجب تناولها أثناء الحمل

سمك السلمون: الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في نمو دماغ الطفل ويعتبر سمك السلمون وأنواع أخرى من المأكولات البحرية مثل الماكريل والرنجة والمحار مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

البروكلي: الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساعد في تحسين الجهاز الهضمي، وبالتالي منع مشاكل مثل الإمساك أو الانتفاخ أو الغازات، وتعد الخضراوات الخضراء مثل البروكلي والسبانخ واللفت مصدرًا غنيًا للألياف والعناصر الغذائية الأخرى مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم.

التوت: غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C ، يمكن أن يكون التوت هو الطعام الملون الذي يضيف الصحة والجمالية إلى نظامك الغذائي ويمكنك تناول التوت كجزء من سلطتك أو مزجها بالحليب لتحضير عصير.

الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل

بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء الحمل هي كما يلي:

البيض النيئ: يجب تجنب تناول البيض النيئ بأي شكل من الأشكال لمنع الإصابة بعدوى السالمونيلا التي يمكن أن تؤدي إلى الغثيان وتشنجات المعدة والإسهال والقيء.

اللحوم المصنعة: يمكن أن يؤدي استهلاك اللحوم النيئة أو المصنعة أو غير المطهية جيدًا إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى من الطفيليات والبكتيريا مثل الإشريكية القولونية والليستيريا.

الكافيين: يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكافيين من خلال المشروبات أو الحلوى إلى تقييد نمو الجنين. لذلك يجب على المرأة الحامل أن تتجنب أكثر من 200 ملليجرام من الكافيين في اليوم وهي الكمية الموصى بها.