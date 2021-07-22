7 عيوب خلقية شائعة عند المولود

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 10:49 مساءً - يمكن للجنين أن يحرك رأسه لأسفل باتجاه قناة الولادة مع اقتراب موعد الولادة، وهذا ما يسمى عرض قمة الرأس، في بعض الحالات، تتحرك الأرداف أو القدمان أو كلاهما للأسفل بدلاً من الرأس، مما يؤدي إلى خروجها أولاً أثناء الولادة، يُعرف هذا باسم العرض التقديمي المقعد، ما يقرب من 3-4 ٪ من الولادات الكاملة يمكن أن تكون مواليد مقعرة، يكون الأطفال المولودون في وضع المقعد أكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية، يحدث الفشل في الانتقال إلى وضعية داخل الرحم قبل الولادة أيضاً نتيجة التشوهات الخلقية، ومع ذلك، ليس كل الأطفال الذين يولدون بمظهر مقعدي يعانون من تشوهات خلقية.
أظهرت الدراسات أن العيوب الخلقية تظهر بشكل شائع عند الأطفال المولودين في المقعد، يوضح الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة 7 عيوب خلقية عند الأطفال وكيفية الوقاية منها.
تشوه الورك الخلقي أو خلل التنسج الوركي
يعاني الأطفال المقعدون من مشاكل خلقية في الورك، مثل خلل التنسج الوركي، لأن حركاتهم في الرحم يمكن أن تكون محدودة، يمكن أن يكون شائعاً بشكل خاص في المؤخرة الصريحة حيث يتم تمديد الركبتين.
تشوهات الجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي
يكون الأطفال المقعدين أكثر عرضة للإصابة باضطرابات عصبية أو عضلية هيكلية بسبب انخفاض أو نقص الحركات في الرحم، يمكن أن تكون هذه التشوهات هي السبب في انخفاض القدرة على التحول إلى العرض الرأسي (قمة الرأس) قبل الولادة.
التشوهات الهيكلية لأذني الجنين ووجهه وعينيه ورقبته
تؤثر هذه الحالات على دوران الجنين إلى عرض رأسي بالقرب من الموعد المحدد، الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق.
مشاكل الجهاز التنفسي والدورة الدموية
تزيد هذه الحالات من ظهور المقعد بسبب كثرة السائل الأمنيوسي (كثرة السائل الأمنيوسي).
تشوهات الأعضاء التناسلية والبولية
قد تساهم هذه العيوب في وضع المقعد بسبب كثرة السائل الأمنيوسي (كثرة السائل الأمنيوسي) أو قلة السائل السلوي (القليل جداً من السائل الأمنيوسي).
التشوهات الكروموسومية
قد تسبب قيود النمو داخل الرحم المرتبطة بالتشوهات الكروموسومية ظهور المقعد.
متلازمة داون
- يمكن أن يولد الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون في وضع المقعد بسبب عدم قدرتهم على التحول إلى وضعية الرأس قبل الولادة.
- أظهرت الدراسات أن التشوهات المختلفة مرتبطة بالولادة المقعدية باستثناء مشاكل الجهاز الهضمي، تؤدي التشوهات في المقام الأول إلى فشل الطفل في الدوران إلى العرض الرأسي قبل الولادة.
- يمكن أن ترتبط الولادة المقعدية بإعاقات خلقية، ومع ذلك، لا يمكن القول إن جميع الأطفال الذين يولدون في وضعية المقعد قد يعانون من إعاقات، أو أن الأطفال المولودين في عرض رأسي يتمتعون بصحة جيدة، يجب أن يخضع جميع الأطفال حديثي الولادة للفحص الروتيني لتحديد ظروفهم الصحية. يمكن للأم التي يشتبه في وضعها في وضع المقعد للجنين أن تزور المستشفى للتدخلات المبكرة، قد يقترح الأطباء في كثير من الأحيان إجراء عملية قيصرية بعد إجراء الموجات فوق الصوتية قبل الولادة إذا كانت هناك أي مخاطر على الطفل إذا ولدت عن طريق الولادة الطبيعية.