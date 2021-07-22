7 عيوب خلقية شائعة عند المولود

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 يوليو 2021 10:49 مساءً - يمكن للجنين أن يحرك رأسه لأسفل باتجاه قناة الولادة مع اقتراب موعد الولادة، وهذا ما يسمى عرض قمة الرأس، في بعض الحالات، تتحرك الأرداف أو القدمان أو كلاهما للأسفل بدلاً من الرأس، مما يؤدي إلى خروجها أولاً أثناء الولادة، يُعرف هذا باسم العرض التقديمي المقعد، ما يقرب من 3-4 ٪ من الولادات الكاملة يمكن أن تكون مواليد مقعرة، يكون الأطفال المولودون في وضع المقعد أكثر عرضة للإصابة بعيوب خلقية، يحدث الفشل في الانتقال إلى وضعية داخل الرحم قبل الولادة أيضاً نتيجة التشوهات الخلقية، ومع ذلك، ليس كل الأطفال الذين يولدون بمظهر مقعدي يعانون من تشوهات خلقية.

أظهرت الدراسات أن العيوب الخلقية تظهر بشكل شائع عند الأطفال المولودين في المقعد، يوضح الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة 7 عيوب خلقية عند الأطفال وكيفية الوقاية منها.

تشوه الورك الخلقي أو خلل التنسج الوركي

7 عيوب خلقية شائعة عند الولادة

يعاني الأطفال المقعدون من مشاكل خلقية في الورك، مثل خلل التنسج الوركي، لأن حركاتهم في الرحم يمكن أن تكون محدودة، يمكن أن يكون شائعاً بشكل خاص في المؤخرة الصريحة حيث يتم تمديد الركبتين.

تشوهات الجهاز العصبي والجهاز العضلي الهيكلي

يكون الأطفال المقعدين أكثر عرضة للإصابة باضطرابات عصبية أو عضلية هيكلية بسبب انخفاض أو نقص الحركات في الرحم، يمكن أن تكون هذه التشوهات هي السبب في انخفاض القدرة على التحول إلى العرض الرأسي (قمة الرأس) قبل الولادة.

التشوهات الهيكلية لأذني الجنين ووجهه وعينيه ورقبته

تؤثر هذه الحالات على دوران الجنين إلى عرض رأسي بالقرب من الموعد المحدد، الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق.

مشاكل الجهاز التنفسي والدورة الدموية

تزيد هذه الحالات من ظهور المقعد بسبب كثرة السائل الأمنيوسي (كثرة السائل الأمنيوسي).

تشوهات الأعضاء التناسلية والبولية

تشوهات

قد تساهم هذه العيوب في وضع المقعد بسبب كثرة السائل الأمنيوسي (كثرة السائل الأمنيوسي) أو قلة السائل السلوي (القليل جداً من السائل الأمنيوسي).

التشوهات الكروموسومية

عيوب خلقية

قد تسبب قيود النمو داخل الرحم المرتبطة بالتشوهات الكروموسومية ظهور المقعد.

متلازمة داون