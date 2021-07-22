هيئة أوروبية تضيف خلل عصبي نادر للأعراض الجانبية للقاح جونسون آند جونسون

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت الجهة التنظيمية للدواء في أوروبا يوم الخميس إنها أضافت خللا عصبيا نادرا يعرف باسم متلازمة غيلان باريه (GBS كعارض جانبي محتمل للقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19 بعد مراجعة 108 حالات مسجلة في العالم.

وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي “بعد تقييم البيانات المتاحة، خلصت لجنة السلامة إلى احتمال وجود علاقة بين لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 وبين متلازمة جيلان باريه”.

يشار إلى وكالة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) كانت قد أشارت إلى أن فرص الإصابة بمتلازمة غيلان باريه (GBS) بعد التطعيم بأنها “منخفضة جدا”، وقالت إنه ومع ذلك يجب على متلقي لقاح “J&J” التماس العناية الطبية إذا ظهرت لديهم أعراض تشمل الإحساس بالضعف، أو الوخز، أو صعوبة المشي، أو صعوبة حركات الوجه.