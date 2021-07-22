منها تحسين صحة الدماغ.. فوائد تجهلها عن الكركم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 5 ساعات

الكركم من التوابل التي لاقت نجاحا تجاريا لقدرتها على تلوين المنتجات بلون برتقالي ساطع، وذلك وفقا لتقرير في موقع “باليزني سافيتي” الروسي.

وبفضل هذه الخاصية، انتشر الكركم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم وبدأ استخدامه في الطهي لتلوين الجبن ورقائق البطاطس وحتى الزبادي. والجدير بالذكر أن انخفاض ثمن الكركم مقارنة بالزنجبيل والزعفران، لعب دورا مهما في انتشاره ورواج استخدامه.

ويحتوي الكركم على فيتامينات مثل فيتامين “سي” (C) و”إي” (E). وللكركم تأثير مضاد للالتهابات، كما أنه يعزز فقدان الوزن. كما يعتبر الكركم من التوابل الحارة التي تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي، مما يسرع عملية حرق السعرات الحرارية.

ووفقا للموقع الروسي أيضا قد يؤثر الكركم بشكل إيجابي على الدماغ البشري، لأنه يعزز وصول الأكسجين إليه.

وغالبا ما يضاف الكركم إلى الطعام المطبوخ بغية إضافة نكهة خاصة على الطبق وتحسين مذاقه. ويمكن رش كمية صغيرة من الكركم على السلطة أو تتبيل الحساء بالكركم قبل 5 دقائق من تقديمه.

ويحتوي الكركم على مادة الكركومين والتي بدورها تمتلك خصائص فريدة كمضاد للأكسدة وكمميع. كما يحتوي على خصائص مضادة للتخثر، مضادّ للاكتئاب، علاج فعّال للالتهابات ،حالات الأمراض الجلدية، علاج التهاب المفاصل، في علاج السرطان، في علاج مرض السكري، كعلاج للسمنة، علاج لأمراض الجهاز الهضمي، كما ينظم نسبة الكولسترول في الدم، ويتم استخدامه كمسكن ألم وكبديل للكورتيزول.