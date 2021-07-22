4 نصائح لـ”عمر أطول”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 5 ساعات

اتباع العادات الصحية السليمة، تقي الإنسان من الأمراض وتضمن لهم العيش بصحة وعمر أطول، حيث خلصت دراسة شملت 6200 مشارك على مدى 8 سنوات، إلى أن أولئك الذين تبنوا 4 سلوكيات ذكية قللوا من فرصة الوفاة خلال هذا الإطار الزمني بنسبة مذهلة بلغت 80%، وذلك وفقا لتقرير في موقع جامعة جامعة جون هوبكنز.

أما العادات الأربع التي وجدها الباحثون فهي:

1- لا تدخن

يؤثر التدخين على الشرايين التاجية والرئتين، كما أن المدخنين ترتفع لديهم معدلات الإصابة بالسرطان وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

2- الحفاظ على وزن صحي

حافظ الأشخاص الأكثر صحة في الدراسة على مؤشر كتلة الجسم (BMI) -نسبة الطول إلى الوزن التي تقيس كتلة الجسم- أقل من 25. ويحسب مؤشر كتلة الجسم عبر قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر.

ووفقا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر فيمكن أن يخبرك مؤشر كتلة جسمك عما إذا كنت تحمل الكثير من الدهون أو القليل جدا أو فقط الكمية المناسبة منها في جسمك.

ويعد مؤشر كتلة الجسم معدلا تقديريا للدهون في جسمك يعتمد على طولك ووزنك. ويستخدم الأطباء مؤشر كتلة الجسم، إلى جانب المؤشرات الصحية الأخرى، لتقييم الحالة الصحية الحالية للبالغين والمخاطر الصحية المحتمل حدوثها.

3- انهض وتحرك

اهدف إلى ممارسة حوالي 30 دقيقة من النشاط يوميا في معظم أيام الأسبوع. وحاول تقسيمها إلى 3 نوبات من النشاط كل يوم لمدة 10 دقائق: المشي لمدة 10 دقائق في الصباح، ومرة ​​أخرى على الغداء والنزهة بعد العشاء.

4- قم باختيارات غذائية صحية

وجدت الدراسة أن الأشخاص الأكثر صحة يتبعون نظاما غذائيا مثل حمية البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الطازجة، والمكسرات والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون، والأسماك، وتناول كمية أقل من اللحوم الحمراء والمصنعة. وتناول الكربوهيدرات من الحبوب الكاملة.