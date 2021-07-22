كورونا يحول حفل زفاف إلى مأتم في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحوّل حفل زفاف في مدينة تربة حيدرية بمحافظة خراسان رضوي شمال شرق إيران إلى مأتم.

وأسفر الحفل عن 50 إصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى حالة وفاة.



وقال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة تربة حيدرية، محمد أفكار، لوكالة أنباء "فارس نيوز"، الخميس، إنه "في حفل زفاف جرى تنظيمه الليلة الماضية بالمدينة وجرى اختبار 129 شخصاً من الضيوف ثبت إصابة 50 منهم بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف أفكار: "في اليوم الثاني توفي شخص من بين المصابين ممن شاركوا بالحفل".



وأشار إلى أن "القرية التي جرى تنظيم حفل الزفاف فيها ستغلق خلال الأسبوعين المقبلين ويجب وضع المرضى في الحجر الصحي".

وفي سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، إذ أكدت تسجيل 20 ألفاً و313 إصابة جديدة، ووفاة 226 شخصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 3.623.840 كما ارتفعت الوفيات إلى 88.063 حالة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية إلى أن هناك 4628 من المصابين في حالة حرجة للغاية ويرقدون في المستشفيات.