بينها مليارديرات من لبنان المنهار.. أغنى العائلات العربية في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت 4 عائلات عربية على 52.27 % من إجمالي ثروات المليارديرات العرب خلال 2021، ونحو 45.45% من أعدادهم، بقائمة "فوربس".

وزادت ثروات المليارديرات العرب بالقائمة، لتصل إلى 55 مليار دولار في تاريخ 17 يوليو/تموز الجاري، مقارنة بثروات بلغ إجماليها 47.3 مليار دولار في قائمة أثرياء 2020.

ناصف يتصدر القائمة

وضمت قائمة العام الجاري 22 مليارديرًا عربيًا بينهم 10 ينتمون إلى 4 عائلات، وهم ساويرس، ومنصور، من مصر، وميقاتي، والحريري، من لبنان.. ويصل إجمالي ثروات العائلات الأربع إلى 29 مليار دولار.

يأتي ناصف ساويرس سليل أغنى عائلة في مصر في صدارة المليارديرات العرب بصافي ثروة قدرته فوربس بنحو 9.1 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة عائلته مجتمعة نحو 14 مليار دولار.

ولدى الشقيقين اللبنانيين طه ونجيب ميقاتي ثروة 5.4 مليار دولار، بينما تمتلك عائلة منصور 5.1 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثروات أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 4.5 مليار دولار.

أغني 4 عائلات عربية

وتلقي "فوربس الشرق الأوسط"، الضوء على 4 من أغنى العائلات العربية، ويستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من الثروة بواقع 19.1 مليار دولار، بينما لدى اللبنانيين 9.9 مليار دولار.

وبحساب الثروات وفقًا لتاريخ 17 يوليو/تموز الجاري، تم تقدير ثروتي سميح ساويرس، والراحل أنسي ساويرس، بناءً على حصصهما في الشركات العامة.

وقد خرج الاثنان من قائمة المليارديرات منذ عدة سنوات بعد أن هبطت ثروتاهما دون مستوى المليار دولار لكل منهما.

عائلة ساويرس



تتكون عائلة "ساويرس" المصرية، من ناصف، ونجيب وسميح ساويرس، والوالد الراحل أنسي ساويرس، بصافي ثروة مجمعة بلغت 14 مليار دولار.

وتعد عائلة "ساويرس"، الأغنى في مصر بصافي ثروة يقدر بنحو 14 مليار دولار، أغلبها في يد ناصف ساويرس الذي يمتلك 9.1 مليار دولار.





ويمتلك ناصف، حصة 6% من أسهم شركة "أديداس"، للملابس الرياضية كما استحوذ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على حصة 5% في شركة (Madison Square Garden Sports) المدرجة في نيويورك، والمالكة لفريق (NBA Knicks) وفريق(NHL Rangers).

إضافة إلى ذلك يتولى ناصف إدارة شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا، ويتم تداول أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام ولديه حصة بنحو 33% بها.

كما يمتلك ناصف، استثمارات متنوعة تشمل أسهمًا في عملاق الأسمنت (لافارج هولسيم)، وأوراسكوم كونستراكشون.

أوراسكوم للاستثمار القابضة



ويعد شقيقه نجيب من المليارديرات أيضًا، وكوّن نجيب ثروته من الاستثمار بقطاع الاتصالات.

وباع نجيب ساويرس شركة (أوراسكوم تيليكوم) لشركة الاتصالات الروسية (فيمبلكوم) حاليًا (فيون) في صفقة تضمنت أسهمًا، وسيولة بمليارات الدولارات عام 2011.

وترأس نجيب مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة التي تستثمر في واحدة من كبرى شركات إدارة الأصول في مصر، وشركة (Italiaonline) العاملة بمجال الإنترنت، وذلك ضمن استثمارات آخرى.

ويركز الشقيق الثالث سميح ساويرس على قطاع السياحة، حيث قام بتطوير مدينة الجونة السياحية، ولديه حصص في عدة شركات تتضمن 5.62% في OCI NV، و65% في أوراسكوم القابضة للتنمية، بالإضافة إلى 6.3% في أوراسكوم كونستراكشون.

وتبلغ قيمة هذه الحصص مجتمعة نحو 680 مليون دولار.. بينما كانت تبلغ ثروة الوالد أنسى ساويرس الذي رحل عن الدنيا منذ أسابيع قليلة نحو 997 مليون دولار.

ولم توزع هذه الثروة على ورثته بعد، حيث ما زالت لديه حصة في OCI NV ، وأوراسكوم كونستراكشون.

جدير بالذكر أن ثروة ناصف ساويرس شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الـ 15 الماضية، وذلك من 5 مليارات دولار في أبريل/ نيسان من العام الماضي إلى 9.1 مليار دولار حاليًا.

عائلة ميقاتي

تتكون عائلة "ميقاتي" البنانية، من طه ونجيب ميقاتي، بصافي ثروة مجمعة بلغت 5.4 مليار دولار.

أسس الشقيقان طه، ونجيب ميقاتي مجموعة (M1) القابضة ومقرها بيروت بلبنان، ولديهما ثروة 5.4 مليار دولار بواقع 2.7 مليار دولار لكل منهما. وتتضمن استثمارات المجموعة حصصًا في شركة الاتصالات الجنوب إفريقية (MTN)، وبقطاع التجزئة بمجال الأزياء مثل (pepe jeans) والعقارات الفارهه في نيويورك ولندن وموناكو.





وأسس نجيب مع شقيقه طه شركة (Investcom) عام 1982، وهي متخصصة في بيع الهواتف التي تعمل عن طريق الأقمار الصناعية، وذلك في ذروة الحرب الأهلية بلبنان.

توسع في أفريقيا

وتوسع الشقيقان في أفريقيا، حيث قاما ببناء أبراج للهواتف الخلوية بغانا، وليبيريا، وبنين، ضمن دول أخرى.

وأصبحت (Investcom) شركة عامة مدرجة ببورصة لندن عام 2005، وفي 2009 اشترت (MTN) الجنوب إفريقية أسهم الشقيقين ميقاتي بـ3.6 مليار دولار.

كان نجيب ميقاتي شغل منصب رئيس وزراء لبنان في الفترة من 2011 وحتى 2013، كما أنه عضو في البرلمان.

وقفزت ثروة الشقيقين من 4.3 مليار دولار في أبريل/ نيسان 2020 إلى 5.4 مليار دولار في تاريخ 17 يوليو/ تموز الجاري.

عائلة منصور

تتكون عائلة "منصور" المصرية، من محمد ويوسف وياسين منصور، بصافي ثروة مجمعة بلغت 5.1مليار دولار.

لدى الأشقاء الثلاثة محمد، ويوسف، وياسين منصور، إجمالي ثروة تقدره "فوربس"، بنحو 5.1 مليار دولار، وقد جمعوا ثرواتهم عبر مجموعة منصور العائلية الضخمة التي أسسها والدهم الراحل لطفي منصور عام 1952 ولديها حاليًا نحو 60 ألف موظف.

"جنرال موتورز"

وأسس محمد منصور وكالات "جنرال موتورز" في مصر عام 1975، ليصبح واحدًا من أكبر موزعي سياراتها في العالم.





ولدى المجموعة أيضاً حقوق توزيع حصرية لمعدات(Caterpillar) في مصر، و7 دول أفريقية أخرى.

وكان منصور وزيرًا للنقل في نظام حسني مبارك بين عامي 2006، و2009.

ويرأس يوسف منصور، مجلس إدارة مجموعة العائلة العملاقة، كما يشرف على قسم المنتجات الاستهلاكية، والذي يشمل سلسلة المحال التجارية "مترو"، وكذلك حقوق توزيع منفردة لمنتجات "لوريال" فى مصر.

"ماكدونالدز"

بينما يعد ياسين منصور مساهمًا في المجموعة التي أسسها والده وهو يرأس أيضًا مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، التي تعتبر واحدة من أكبر المطورين العقاريين فى مصر.

وتمتلك مجموعة منصور الحقوق الحصرية لامتياز العلامة التجارية الشهيرة في قطاع المأكولات الجاهزة "ماكدونالدز" في مصر، كما هي الموزع الحصري لعلامة السجائر (Gauloises).

ويبلغ صافي ثروة محمد منصور 2.5 مليار دولار، بينما لدى يوسف 1.5 مليار دولار، وياسين منصور 1.1 مليار دولار.

وقد تراجع صافي ثروة العائلة من 7.4 مليار دولار في أبريل/ نيسان 2020 إلى 5.1 مليار دولار في 17 يوليو/ تموز 2021.

عائلة الحريري

تتكون عائلة "الحريري"، اللبنانية، من بهاء، أيمن وفهد الحريري، بصافي ثروة مجمعة 4.5 مليار دولار.

وبهاء وأيمن وفهد الحريري، هم أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، وقد ورثوا ثرواتهم من والدهم الراحل الذي كان مليارديرًا.

وفي عام 2008 باع بهاء الحريري، حصته في شركة (Saudi Oger) للمقاولات والإنشاءات العائلية إلى شقيقة سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق الذي خرج من قائمة المليارديرات في عام 2019.





كما باع فهد حصته لشقيقه سعد في عام 2012، وأيمن أيضًا في عام 2014.

وأسس بهاء الحريري، شركة " Horizon Group " وترأسها، وهي شركة قابضة عقارية لديها استثمارات في العاصمة الأردنية عمان، والعاصمة اللبنانية بيروت، كما يمتلك حصة الأغلبية في شركة

(Globe Express Services) ، وهي شركة تقدم خدمات لوجستية في أكثر من 100 دولة.

تكنولوجيا وعقارات

بينما يستثمر أيمن الحريري، في الشركات الناشئة من خلال شركة

(Red Sea Ventures) ، ومقرها نيويورك، ومن ضمن استثماراتها شركة (Nest) التي أصبحت جزءًا من شركة جوجل حاليًا، كما أنه مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة (Vero) وهي منصة إلكترونية اجتماعية خالية من الإعلانات، تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى والفيديوهات والصور.

أما فهد الحريري وهو الابن الأصغر للملياردير الراحل رفيق الحريري فقد استثمر جزءًا من أمواله في القطاع العقاري في نيويورك، وباريس، ومونت كارلو، وحاليًا يستثمر في البنوك اللبنانية المحاصرة، كما يقوم بتطوير عقارات سكنية في بيروت.